La date de sortie de Netflix, Crunchyroll et Funimation expliquée – .

Attack on Titan saison 4 / MAPPA

La date de sortie japonaise de Attack on Titan saison 4 a été confirmée, mais quand la première de l’anime aura-t-elle lieu sur Netflix, Crunchyroll et Funimation?

En ce qui concerne les dessins animés, très peu d’émissions se rapprochent même du niveau de popularité et de notoriété d’Attack on Titan.

Après la finale insensée de la saison 3, les fans ont patiemment attendu des nouvelles de la première du quatrième et dernier épisode de l’anime à succès.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la date de sortie de la saison 4 d’Attack on Titan et ce à quoi nous pouvons nous attendre du dernier chapitre.

Attack on Titan saison 4 sera présenté en première le 7 décembre sur NHK au Japon et Funimation, le 11 décembre sur Netflix et «plus tard cette année» sur Crunchyroll.

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la première de la saison 4 pour Attack on Titan. Cependant, le moment où les fans pourront se connecter au premier épisode dépend de la plate-forme que vous utilisez.

Au Japon, l’épisode 1 de la saison 4 sera diffusé sur NHK-G à 00h10 le 7 décembre.

Il a également été confirmé que le premier épisode de la saison 4 d’AOT sera diffusé sur Funimation le même jour que la première japonaise, le 7 décembre.

Pour les fans sur Netflix, L’épisode 1 de la saison 4 d’Attack on Titan sortira le 11 décembre, par Netflix Philippines sur Twitter.

Cependant, Crunchyroll reste extrêmement vague sur le moment où la dernière saison sera disponible sur leur plate-forme, l’anime étant toujours étiqueté comme arrivant «plus tard cette année».

Si vous avez besoin d’un récapitulatif de l’histoire avant la première de la saison 4, un film original d’Attack on Titan appelé « Chronicle » est sorti le 18 novembre.

Il y a également eu des rapports non confirmés selon lesquels il s’agirait d’une saison fractionnée à deux cours de 10 et 12 épisodes – similaire à la sortie de la saison 3. Il se peut donc que la première partie soit diffusée entre décembre 2020 et janvier 2021, la dernière partie venant plus tard en 2021.

Attack on Titan saison 4: complot

Avertissement de spoiler: Nous ne révélerons PAS de spoilers spécifiques pour la saison 4 du manga, mais ne lisez pas la suite à moins que vous ne souhaitiez en savoir plus.

La saison 4 suivra l’histoire du chapitre 91 de la série manga et se concentrera initialement sur ce qui est arrivé à Eren et à son équipe au lendemain de la saison 3.

«Cette fois, on s’attend à ce que l’histoire aille à l’étranger alors que le corps d’enquête fait des progrès importants. Le protagoniste Eren avec Mikasa, Levi et Armin traverseront la mer et découvriront des détails passionnants. – Le rugissement de la nation.

Ce changement d’environnement a été confirmé dans la bande-annonce de révélation, qui montre un paysage complètement nouveau qui ressemble à un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale.

Nous voyons également plusieurs nouveaux titans et même si nous ne nous attendons pas à ce qu’ils jouent le rôle principal dans la saison 4, ils pourraient en effet influencer la bataille finale avec Marley. Bien qu’il y ait aussi des rumeurs selon lesquelles une toute nouvelle capacité de titan jouera un rôle important dans la saison 4.

Réaction à la bande-annonce de révélation…

La réaction à la bande-annonce de la saison 4 d’Attack on Titan a été incroyable et cela ne fait que montrer à quel point la série reste populaire auprès des fans.

En fait, l’attaque sur Titan Wiki a récemment révélé que la bande-annonce de révélation est désormais la «bande-annonce télévisée Seasonal Anime la plus regardée sur YouTube».

