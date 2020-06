La date de sortie de My Spy est fixée au 26 juin sur Amazon – / Film

Enfin, tous nos rêves de cinéma sont sur le point de se réaliser: Mon espion arrive sur Amazon Prime Video le 26 juin. Dave Bautista La comédie devait à l’origine ouvrir l’été 2019, mais elle a ensuite été repoussée à 2020. Et elle aurait gardé sa date de sortie en salles en 2020 s’il n’y avait pas eu ce coronavirus embêtant. Maintenant, le film se dirige directement vers Amazon Prime ce mois-ci, alors rassemblez la famille, éclatez du maïs et préparez-vous à diffuser ce mauvais garçon. Plus sur le nouveau Mon espion date de sortie ci-dessous.

Mon espion

La longue et étrange saga de Mon espion est presque terminée. le Peter Segalcomédie dirigée par Dave Bautista en tant qu’agent grossier de la CIA forcé de passer du temps avec un enfant était initialement prévue pour le 23 août 2019. Il a ensuite été déplacé en janvier 2020, puis déplacé de nouveau au 17 avril 2020. Et bien sûr, cela n’a pas fonctionné non plus, en raison de la pandémie de coronavirus qui a fermé les salles de cinéma.

Début avril, Amazon Studios a acquis les droits de distribution du film, et maintenant ils lui ont donné une date de sortie: le 26 juin, exclusivement sur Amazon Prime Video. My Spy suit JJ (Dave Bautista), «un agent de la CIA endurci qui a été rétrogradé et se retrouve à la merci d’une fille précoce de 9 ans, nommée Sophie (Chloé Coleman) où il a été envoyé à contrecœur à contrecœur pour surveiller sa famille . Lorsque Sophie découvre des caméras cachées dans son appartement, elle utilise son savoir-faire technologique pour localiser le lieu de l’opération de surveillance. En échange de ne pas avoir fait sauter la couverture de JJ, Sophie le convainc de passer du temps avec elle et de lui apprendre à être une espionne. Malgré sa réticence, JJ trouve qu’il n’est pas à la hauteur du charme et de l’esprit désarmants de Sophie. »

Le casting comprend Dave Bautista, Chloé Coleman, Kristen Schaal, Parisa Fitz-Henley, et Ken Jeong, avec Peter Segal réalisant à partir d’un scénario de Jon et Erich Hoeber. Les producteurs incluent Chris Bender, Peter Segal, Jake Weiner, Robert Simonds, Gigi Pritzker, Dave Bautista et Jonathan Meisner. Vous pouvez regarder une nouvelle annonce de Bautista sur la sortie ci-dessous.

Faisons passer le mot! Vous pouvez regarder #MySpyMovie le 26 juin sur @PrimeVideo! pic.twitter.com/clm582gnAP – Super Duper Dave Bautista (@DaveBautista) 12 juin 2020

