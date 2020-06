La date de sortie de Mank est prévue pour quelque temps en octobre sur Netflix / Film

Cette année sera considérée comme l’une des plus étranges et des plus salissantes de l’histoire d’Hollywood. Grâce à la pandémie de coronavirus, la sortie de certains des plus grands films de l’année a été repoussée à la fin de 2020 ou même à l’été 2021, et il reste à voir comment l’Académie des arts et des sciences du cinéma gérera l’année Oscars. Mais même sans plans solides en place pour le moment, Netflix prévoit de donner une version traditionnelle de la saison des récompenses à David FincherProchain film, Mank.

Si c’est la première fois que vous entendez parler de Mank, c’est le premier long métrage réalisé par David Fincher depuis qu’il était à la tête de Fille disparue en 2014. Mank raconte l’histoire de l’écrivain Herman J. Mankiewicz, joué par Gary Oldman, qui a écrit le scénario dans le célèbre classique d’Orson Welles Citizen Kane. Il y avait une tension célèbre entre l’écrivain et le réalisateur car Welles a pris tout le crédit pour Citizen KaneLe script de M. Sankt, et il aurait même offert à Mankiewicz un bonus de 10 000 $ pour retirer son nom du script, bien que Welles ait nié ces affirmations.

Une partie du drame entre Welles et Mankiewicz a été utilisée dans le drame HBO RKO 281, avec John Malkovich dans le rôle de Mankiewicz et Liev Schreiber dans le rôle de Welles, mais c’est la première fois qu’un film entier se concentre sur Mankiewicz lui-même. En plus de son travail sur Citizen Kane, Mankiewicz était également connu pour être un célèbre docteur en scénario qui a travaillé sur de nombreux grands films sans recevoir de crédit sur les films eux-mêmes.

Puisqu’il s’agit d’un drame ancré à Hollywood et qu’il provient d’un réalisateur estimé comme Fincher, Netflix espère évidemment qu’il recevra des récompenses d’amour le moment venu. C’est pourquoi ils prévoient de le sortir en octobre, selon le scénariste du film Eric Roth (Forrest Gump, Munich). Roth est récemment apparu sur Pardon My Take (via The Film Stage), et voici ce qu’il avait à dire sur le film après avoir confirmé la fenêtre de sortie de l’automne:

«C’est une pièce incroyable. Il a fait un film des années 30 en noir et blanc. Cela ressemble à un film des années 30 et ressemble à un film. Six personnes iront le voir, mais c’est assez incroyable. «

La remarque ironique de Roth à propos de six personnes qui vont le voir n’est probablement pas trop loin de la réalité. Ce n’est pas seulement que ce film n’est probablement pas extrêmement attrayant pour le grand public, qui n’a aucune idée de qui est Herman J.Mankiewicz, mais Netflix ne donne généralement pas de films comme celui-ci une large sortie en salle, optant souvent pour une présence minimale à l’écran afin pour se qualifier pour les récompenses. Mais pour les cinéphiles comme vous et moi, ce film résonne dans notre allée.

Mank étoiles aussi Tom Burke comme Orson Welles, Amanda Seyfried comme Marion Davies, Lily Collins comme Rita Alexander, secrétaire de Mankiewicz, et Tom Pelphrey comme le frère de Mankiewicz Joseph, et Tuppence Middelton comme l’épouse de Mankiewicz Sara. Le casting comprend également Arliss Howard, Ferdinand Kingsley, Jamie McShane, Joseph Cross, Sam Troughton, et Toby Leonard Moore. Le réseau social compositeurs Trent Reznor et Atticus Ross sont également reteaming avec Fincher pour fournir le score.

