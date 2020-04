La date de sortie de l’erreur quantique PS5 n’est toujours pas certaine, selon le développeur

Le mois dernier, TeamKill Media, le studio derrière Kings of Lorn: la chute des débris, a partagé ses plans pour apporter son projet d’horreur cosmique Erreur quantique vers la PS4 et la PS5. À moins d’une bande annonce assez longue, TeamKill Media n’offrait pas grand-chose en termes de détails. Bien que le développement continue de progresser, le studio n’est pas encore prêt à révéler les détails de la date de sortie potentielle. En fait, «il est encore trop tôt pour dire» si Erreur quantique sera lancé aux côtés de la PlayStation 5 cette saison des fêtes.

Un représentant de TeamKill a partagé cette friandise dans une déclaration à Push Square. Selon la publication, la déclaration se lit comme suit: «Il est encore trop tôt pour dire si Erreur quantique sortira d’ici le lancement de la PS5 ou combien de temps après le lancement. Le développement se déroule très rapidement et en douceur, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc, nous verrons. «

Actuellement, la programmation de lancement de la PlayStation 5 reste enveloppée de mystère, à part le tireur de looter Godfall. Quand exactement Sony et ses partenaires dévoileront des détails plus concrets est tout aussi mystifiant. Cependant, un rapport récent suggère qu’une vitrine de nouvelle génération d’une sorte pourrait arriver plus tôt que tard, peut-être même dès le mois prochain. Compte tenu de l’état actuel du monde, de tels plans, s’ils s’avèrent exacts, sont susceptibles de changer.

La stratégie marketing de Sony pour la nouvelle console a déjà été assez durement frappée en raison des incertitudes liées aux coronavirus. Cette idée vient de la courtoisie de sources Bloomberg, qui affirment qu’à un moment donné, Sony avait l’intention d’organiser une conférence de presse publique pour révéler la PS5. Les risques sanitaires persistants liés à l’épidémie de coronavirus auraient fait échouer ces plans et auraient même poussé à la hâte la révélation de DualSense. Pour l’instant, la société elle-même n’a pas encore confirmé quand la conception de la console et les détails des prix deviendront enfin publics.

[Source: Push Square]