La date de sortie de l’erreur quantique pourrait passer à 2021, déclare le développeur

Comme promis précédemment, TeamKill Media a présenté Erreur quantique première bande-annonce de gameplay lors du salon GamesRadar Future Games Show le week-end dernier. Le nouveau look a certainement ajouté au battage médiatique. Cependant, il y a un détail sur lequel la révélation manquait d’informations – une date de sortie. Destiné à l’origine à atterrir sur la PlayStation 4 et, provisoirement, sur la PlayStation 5 pendant les vacances 2020, il semble maintenant que le titre d’horreur ne sera lancé que vers 2021.

TeamKill Media l’a fait allusion lors d’un récent échange avec un fan sur Twitter. Lorsqu’on lui a demandé si Erreur quantique est resté sur la bonne voie pour une sortie en 2020, le studio a répondu comme suit,

Le lancement sera très probablement en 2021, mais trop tôt pour le dire en détail. – ERREUR QUANTIQUE (@quantum_error) 13 juin 2020

La société n’a pas encore confirmé quand exactement elle pourra partager plus d’informations sur les versions. Mais la nouvelle bande-annonce de gameplay suggère qu’une attente plus longue en vaut la peine. Voir Erreur quantique en action dans la vidéo liée ci-dessous:

Un aperçu de l’histoire sur Erreur quantique le site Web officiel note que le jeu se déroule au site de recherche fictif Monad Quantum, qui se trouve à 30 miles au large des côtes californiennes. L’installation est attaquée par une entité inconnue, entraînant éventuellement un incendie incontrôlable. En conséquence, Monad Quantum se verrouille. Fait intéressant, un appel de détresse au Garboa Fire Dept de San Francisco est l’endroit où les joueurs se joignent à l’aventure.

Les joueurs assumeront le rôle du capitaine Jacob Thomas, un pompier qui est envoyé à l’installation avec son partenaire, Shane Costa, et un équipage d’hélicoptère. Le voyage vers Monad Quantum commence comme une mission de sauvetage pour sauver autant de vies que possible. Cependant, à leur arrivée à l’installation, les joueurs découvriront bientôt que les choses ne sont pas comme elles semblent. Qu’il suffise de dire que la terreur s’ensuivra et que la lutte contre les incendies deviendra inévitablement la moindre des préoccupations de Thomas.

[Source: TeamKill Media on Twitter vis PSU]