La date de sortie de la VOD Irresistible de Jon Stewart est prévue pour juin / film

Alors que de nombreux grands films à succès destinés à la sortie cet été ont été repoussés à une nouvelle date de sortie, certains des plus petits films se dirigent directement vers la VOD. Jon StewartLa comédie politique Irrésistible tombe dans cette dernière catégorie, car Focus Features a annoncé que le film sera présenté en VOD en juin. Et il y a aussi une nouvelle featurette sur le film.

Irresistible Featurette

Jon Stewart est de retour avec son deuxième film en tant que réalisateur et écrivain après avoir fait ses débuts avec Eau de rose en 2014. Cette fois, Stewart se penche davantage sur ses racines de satire politique avec une histoire qui suit Steve Carell et Rose Byrne comme deux conseillers politiques en guerre l’un contre l’autre au milieu d’une élection à la mairie dans une petite ville du Wisconsin.

Je ne vais pas mentir: la featurette ci-dessus est assez terrible. C’est maladroit, et le ton qu’il frappe donne l’impression d’être un film de 1995. Le type de satire présenté ici est également évident, ce que j’espère simplement parce que le film est commercialisé auprès d’un public aussi large que possible sans creuser dans la politique réelle d’un film comme celui-ci. Stewart est un expert dans ce genre de choses, et il mentionne vouloir que les gens réfléchissent aux raisons pour lesquelles notre système politique doit impliquer fortement les médias et l’argent, donc j’espère que c’est juste une question de studio qui joue la sécurité et ne veut pas pour chasser les téléspectateurs potentiels.

C’est le genre de film plus petit qui agirait normalement comme contre-programmation pendant que les blockbusters le chercheraient pour la première place au box-office. Mais avec les cinémas fermés en ce moment, au moins jusqu’en juillet, et peu de sorties en salles profitant d’une performance VOD, Irrésistible pourrait être en mesure de trouver un public encore plus grand que dans les théâtres. Et comme Focus Features appartient à Comcast via Universal Pictures, vous pouvez parier que cela ne fera que bouleverser la National Association of Theatre Owners après la sortie de Trolls World Tour en VOD.

Si vous l’avez manqué auparavant, vous pouvez regarder la première bande-annonce de Irrésistible ici.

De l’écrivain / réalisateur Jon Stewart vient la comédie d’un consultant politique démocrate (Carell) qui aide un colonel des Marines à la retraite (Cooper) à se porter candidat à la mairie dans une petite ville du Wisconsin. Irresistible étoiles Steve Carell, nominé aux Oscars®, Rose Byrne, Chris Cooper, lauréat des Oscars®, Topher Grace, Natasha Lyonne, Mackenzie Davis, CJ Wilson et Will Sasso. Plan B Entertainment et Jon Stewart ont produit.

Irrésistible arrive en VOD à partir de 26 juin 2020.

