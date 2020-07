La date de sortie de Football Manager 2021 est retardée en raison du COVID-19

in

Vous allez devoir attendre un peu plus longtemps pour obtenir votre correction annuelle de Football Manager. Le développeur Sports Interactive confirme que Football Manager 2021 sera retardé en raison de la situation actuelle avec COVID-19. La mise à jour a été partagée sur le site Web du développeur et détaille ce qui se passe actuellement au studio.

«Ce que je peux confirmer aujourd’hui, c’est que, malgré tous les problèmes qui se produisent dans le monde, de nouveaux jeux Football Manager sortiront plus tard cette année», lit-on dans le blog. « Ils seront livrés un peu plus tard que nous l’avions initialement prévu, mais ils auront des ensembles de fonctionnalités exceptionnellement solides … bien que différents de ceux que nous pensions avoir installés en janvier lorsque j’ai terminé mon ‘ensemble de fonctionnalités de rêve’. »

La mise à jour continue en disant que même si la pandémie a été difficile pour le développeur, elle a été plus chanceuse que la plupart et reste financièrement saine. Un exemple donné est que le studio a réussi à rendre Football Manager 2020 free-to-play pendant une quinzaine de jours en mars sans souffrir d’inconvénients. Le sort gratuit a clairement fonctionné aussi, car le nombre de joueurs FM20 est passé à 129 637 via Steam au cours de ces deux semaines.

Si vous avez besoin de quelque chose pour vous occuper pendant que vous attendez, la bonne nouvelle est que Football Manager de l’année dernière est un pari fort si vous ne l’avez pas déjà. Dans son examen de Football Manager 2020, Dave explique que si vous «dépassez les visuels trop familiers, vous trouverez des profondeurs supplémentaires et un RPG de football plus addictif que jamais».

Si vous avez déjà joué et avez besoin de nouvelles idées, consultez nos guides des tactiques FM20 et des Wonderkids. Qui sait, ils peuvent vous donner le savoir-faire nécessaire pour promouvoir une équipe comme le Bristol City FC.

Partager : Tweet