La date de sortie de Black Widow est-elle fixée pour la sortie de novembre 2020?

Nous sommes tellement nombreux, en fait, la plupart d’entre nous à nous demander l’histoire du célèbre personnage de Veuve noire qui a été introduit pour la première fois en Iron Man 2. Black Widow, comme dans Natasha Romanoff, jouée par la superstar la plus rentable, Scarlett Johansson va bientôt raconter sa propre histoire en 2020. Quelle était son histoire avant de devenir un Avenger? Comment est-elle arrivée dans la salle rouge?

Date de sortie de Black Widow

Veuve noire est l’un des personnages principaux de Marvel Universe. Dans l’avant-dernière production de MCU, Avengers Endgame nous voyons comment Natasha et Hawkeye se retrouvent dans un combat qui sautera de la falaise pour acquérir la pierre d’âme en remplacement d’une âme. Natasha saute de la falaise et termine sa vie. C’est ainsi que son histoire se termine. Mais comme nous savons que MCU a décidé de développer son histoire en tant que préquelle, ce sont les événements avant Avengers et Iron Man.

Il a été confirmé que le Veuve noire La franchise sera présentée en première le 6 novembre 2020 dans les salles. Bien sûr seulement si le Coronavirus ne nous crée plus de problèmes. Compte tenu de la situation récente due à la pandémie, on a supposé que toutes les grandes productions devaient être diffusées en 2021. Mais progressivement, la normalité reprend dans certaines régions du monde. S’il n’y a pas de complications, le film sortira comme prévu.

Non seulement Scarlett Johansson, mais aussi Robert Downey Jr. devraient également faire partie du prochain film. Il y a des chances qu’il donne une apparence d’invité de fin. La bande-annonce finale du prochain film est disponible sur YouTube. Et la prochaine question évidente est de savoir quel sera le prochain film après Veuve noire? Attendons de voir ce que MCU propose ensuite. Nous espérons recevoir de nouvelles mises à jour d’ici là, restez à l’écoute!

Bande-annonce: Black Widow