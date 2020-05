La date de sortie d’Assassin’s Creed Valhalla pourrait être dévoilée par un détaillant

Ubisoft dévoilé Assassin’s Creed Valhalla la semaine dernière, présentant la prochaine grande étape de la franchise. Le 7 mai, l’éditeur a l’intention de partager un premier aperçu du gameplay lors de l’événement Microsoft Inside Xbox. Volonté AC Valhalla’s surface de la date de sortie lors de la prochaine révélation du gameplay? C’est ce que tout le monde pense pour le moment. Cependant, il est possible que quelqu’un d’autre laisse prématurément le chat sortir du sac. Si une fiche rapidement modifiée sur le site Web d’un détaillant s’avère vraie, la nouvelle Assassin’s Creed peut arriver le 16 octobre 2020.

L’utilisateur de Reddit Reqqu est entré sur la plate-forme hier, révélant que son détaillant local a brièvement publié une date de lancement le 16 octobre pour AC Valhalla. Il semblerait que la liste ait été rapidement supprimée et remplacée par une étiquette «Coming 2020». Bien que Reqqu ait réussi à prendre des captures d’écran, ils ne veulent pas déranger le « petit magasin ». Le Redditor a noté que les modérateurs ont vu l’image; un mod dans le thread Reddit a confirmé la même chose. Wccftech a apparemment tendu la main à Reqqu, vérifiant que le détaillant avait bien indiqué une date du 16 octobre pour une courte période de temps.

Même avec le lancement sur plusieurs générations, une telle date de lancement correspond certainement à la précédente Assassin’s Creed versions. Drapeau noir lancé sur les plates-formes de l’ère PS3 le 29 octobre 2013, avant d’arriver sur PS4 et Xbox One en novembre de la même année. Chaque majeur Assassin’s Creed titre depuis lors, sauf L’unité Sortie en novembre 2014, a frappé les magasins au mois d’octobre. Les consoles de nouvelle génération ne sont pas attendues avant novembre ou décembre, donc les versions de nouvelle génération ne seront pas disponibles avant la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X, mais la version actuelle pourrait arriver quelques semaines plus tôt.

Quelle que soit sa date exacte, Assassin’s Creed Valhalla devrait être lancé plus tard cette année pour la PS4, la PS5, Google Stadia, le PC, la Xbox One et la Xbox Series X. Ubisoft a annoncé que les joueurs joueront le rôle d’un Viking masculin ou féminin, tous deux nommés Eivor. Sans surprise, les mécaniciens de RPG reviennent dans la série. Cette fois, cependant, de telles fonctionnalités ne seront pas sapées par la mouture qui sévit AC ventilateur pendant Odyssée Expérience 2018.

