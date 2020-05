La date de lancement du Honor 9X Pro est fixée au 12 mai en Inde, détails ici

La sous-marque de Huawei, Honor, a annoncé que Honor 9X Pro serait lancé en Inde le 12 mai. Il est à noter que le Honor 9X Pro a été confirmé avec HiSilicon Kirin 810 SoC, un écran sans encoche et une caméra selfie pop-up. Le téléphone sera également préinstallé avec le propre AppGallary de Huawei à partir duquel vous pouvez télécharger des applications gratuites pour votre téléphone. Veuillez noter qu’en raison de l’interdiction actuelle de Huawei aux États-Unis, le téléphone n’inclut pas Google Mobile Services et Play Store.

En particulier, le Honor 9X Pro en Inde devrait être disponible via Flipkart au prix d’environ Rs. 15 000 et Rs. 20 000. Pour rappel, la variante mondiale du Honor 9X Pro a été lancée en février de cette année. Le téléphone était vendu à environ 249 euros (environ 20 300 roupies) au lancement.

Honor 9X Pro Spécifications

Honor 9X Pro fonctionne sur EMUI 9.1 basé sur Android 9 et dispose d’un écran sans cran Full HD + de 6,59 pouces + (1 080 × 2 340 pixels). Le téléphone est alimenté par HiSilicon Kirin 810 SoC, couplé à 6 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré. Vous pouvez également étendre le stockage à l’aide d’une carte microSD, jusqu’à 512 Go.

Le téléphone comprend une triple caméra arrière avec un tireur principal de 48 mégapixels, un appareil photo grand angle de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il y a une caméra selfie pop-up de 16 mégapixels.

Honor 9X Pro contient une batterie de 4000 mAh et dispose également d’un capteur d’empreintes digitales latéral. Les options de connectivité incluent le port USB Type-C, le Wi-Fi, le Bluetooth, etc.