La date de dévoilement de la PS5 le 4 juin confirmée par Sony, se concentrera sur les jeux

La date de révélation de la PS5 est le 4 juin 2020, à 13 h HP / 16 h HE. Ou au moins une vitrine de jeux PlayStation 5.

Le compte Twitter PlayStation a publié l’annonce ce matin avec une courte vidéo élégante du contrôleur DualSense qui s’allume dans l’obscurité. Contrairement au teaser de la PS4 révélé en 2013, il ne comporte aucun gros plan ni indice sur ce à quoi la console elle-même pourrait ressembler.

Rejoignez-nous jeudi 4 juin à 13 h 00, heure du Pacifique, pour un regard sur l’avenir des jeux sur PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd # PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC – PlayStation (@PlayStation) 29 mai 2020

Le président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a développé son propos dans un article sur le blog PlayStation. Il reconnaît que cette voie de lancement a été «différente», mais qu’il ne parle pas de la chute non conventionnelle d’informations de Sony vers Wired l’année dernière ou de la pandémie (ou des deux) n’est pas tout à fait clair.

Ryan dit que bien qu’ils partagent des spécifications et le contrôleur DualSense, la prochaine chose sur laquelle ils veulent se concentrer est les jeux. La vitrine numérique durera un peu plus d’une heure, nous donnant un premier aperçu d’un tas de jeux PS5.

Les jeux à venir sur PS5 représentent les meilleurs de l’industrie de studios innovants qui couvrent le monde. Les studios, plus grands ou plus petits, les plus récents et les plus établis, ont tous travaillé dur pour développer des jeux qui présenteront le potentiel du matériel.

Conformément aux rapports précédents, il semble que Sony ne veuille pas seulement montrer les jeux eux-mêmes, mais ce qui les rend si spéciaux sur le matériel PlayStation 5. En parlant de matériel, il ne semble pas que Sony soit tout à fait prêt à montrer la console elle-même pour l’instant. Du teaser lui-même ne présentant que l’annonce de DualSense et Ryan centrée en grande partie sur les jeux PS5, cela peut juste être une vitrine logicielle pour le moment. Ryan admet que ce n’est que le début; une « partie de la série de mises à jour PS5 » et que la société partagera beaucoup plus au-delà de la vitrine de la semaine prochaine.

L’annonce fait suite à des semaines de rapports présumés révélant la PS5 début juin, correspondant en fait au rapport initial du 4 juin (avant d’être «retardé», puis ajusté au 3 juin). Cela confirme également que Sony souhaite se concentrer sur les jeux fonctionnant sur le matériel PS5, montrant aux joueurs ce qui est possible avec la prochaine génération.

Vous pouvez assister à l’événement révélation PS5 (ou peut-être juste une vitrine de jeux PS5) le 4 juin 2020 à 13 h, heure de Paris / 16 h HE sur les chaînes PlayStation Twitch et YouTube. Nous hébergerons également la diffusion ici sur PlayStation LifeStyle, ainsi que des rapports sur tout ce qui sortira de l’émission. Être excité. Sony est prêt à parler et à montrer les jeux de nouvelle génération.