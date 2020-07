« La danse de Klopp était comme Schmidtchen Schleicher avec les jambes élastiques »

Peter Krawietz est le compagnon de Jürgen Klopp depuis de nombreuses années et travaille comme entraîneur adjoint au Liverpool FC. Le joueur de 48 ans a également joué un grand rôle dans le développement des Reds, qui ont conduit au premier titre de champion en 30 ans cette saison. Le trophée sera remis au LFC mercredi soir après le match à domicile contre Chelsea (21h15 en LIVETICKER).

Interview avec SPOX et Goal parle à Krawietz des raisons de la saison sensationnelle de Liverpool, de la danse maîtresse de Klopp et de la gestion de la crise corona en Angleterre.

Krawietz commente également les problèmes avec la preuve vidéo en Premier League et deux talents nouvellement acquis des Reds.

Monsieur Krawietz, avant la finale de la Ligue des champions 2019, vous avez dit que vous préféreriez le titre de champion. Maintenant, vous avez les deux, mais les célébrations respectives étaient très différentes. Regrettable?

Peter Krawietz: Non. Il doit être clair pour nous tous à quelle heure nous nous déplaçons actuellement – et cela doit déclencher quelque chose pour chaque individu. Ce qui m’émeut en plus de la pandémie mondiale, c’est le fait que, malheureusement, il est évidemment très, très nécessaire de continuer à lutter contre le racisme et de prendre des mesures actives contre lui. Il est donc d’autant plus important de le répéter régulièrement sans relâche et partout. Au vu de ces circonstances, l’ambiance de grande fête ne me vient pas. Je ne peux pas cacher cela et prétendre que rien ne s’est passé. Je n’aime pas non plus lutter avec ce destin supposé que nous ne pouvons célébrer à outrance. Il y a des choses bien pires. Cela conduit peut-être à une immense avidité d’essayer à nouveau et de célébrer plus tard, quand tout est à nouveau en ordre avec le monde, comme vous en avez l’habitude. Ce serait notre grand souhait.

Comment évaluez-vous spécifiquement le titre de champion remporté?

Krawietz: Pour le club, le championnat était presque une évidence pendant plusieurs décennies. Imaginez si cela arrivait au Bayern Munich et que vous ne gagniez pas le bol pendant 30 ans. Si vous travaillez pour le LFC, vous remarquez en fait dès le premier jour qu’il y a eu un petit problème avec le championnat ces derniers temps. (rires) Comment notre communauté a évolué au cours des cinq dernières années, et en particulier au cours des deux dernières saisons, et comment elle a trouvé sa manière de jouer au football, de fonctionner, d’être active, de jouer du bon football et de montrer et d’adopter une attitude chaque jour cultiver qui se concentre sur le fait de vouloir tout réaliser avec des moyens équitables et cela avec un charisme positif – ces gars-là ont établi des normes qui se répercuteront pendant longtemps. Je prends tous les chapeaux de nos joueurs.

Liverpool est devenu un maître de la télévision. L’équipe s’était réunie pour regarder le match entre Chelsea et Manchester City, après quoi le titre des Reds a été déterminé. Qui a eu l’idée?

Krawietz: Je ne sais pas vraiment. Bien sûr, nous aurions été heureux si cela s’était produit après l’un de nos matchs, mais la situation était exactement comme elle était. Nous voulions vraiment passer le moment ensemble plutôt que tout le monde sur le canapé à la maison. Nous avons pris des boissons dans notre hôtel de quarantaine et avons jeté sur le grill.

Vous attendiez-vous à ce que City perde des points?

Krawietz: Nous n’avions aucune attente et étions relativement détendus. Cela aurait pu être un bon barbecue avec ce qui s’est avéré être un grand match de football. Le jeu était vraiment cool, de sorte que la soirée est devenue assez atmosphérique avec l’augmentation du temps de jeu et nous voulions finalement que la décision soit prise après que le coup de pied soit de plus en plus dans notre direction.

Que s’est-il passé après le coup de sifflet final et quand étiez-vous au lit?

Krawietz: Ce n’était pas si sauvage, ça restait dans les limites. Aussi spontané que cela soit arrivé, c’était aussi éruptif parce que nous sentions tous un lourd fardeau sur nos épaules. C’était une véritable expérience d’équipe et un beau moment précieux que nous avons pu partager ensemble – c’était exactement le plan. Vers deux heures du matin, je suis rentré chez moi à vélo les deux kilomètres. Cela a également été autorisé. (des rires)

Outre les nombreux airs de jubilation des joueurs, la petite danse de Jürgen Klopp s’est démarquée du public.

Krawietz: C’était comme « Schmidtchen Schleicher aux jambes élastiques », une chanson sensationnelle de Nico Haak des années 1970. (rires) Il montre cet art de temps en temps, heureusement pas tous les jours et peut-être seulement une fois par an. Ma surprise était donc limitée, la joie des joueurs était encore plus grande. Ce sont des moments où nous pouvons lâcher prise et être humains.

La course de Liverpool cette saison était à couper le souffle. Pouvez-vous expliquer pourquoi l’équipe a joué un tour si fort dans l’année qui a suivi la victoire en CL qu’il semblait presque invincible?

Krawietz: Outre les caractéristiques du groupe déjà évoquées, notre constance était certainement exceptionnelle. L’équipe est maintenant très bien coordonnée et coordonnée. Tous les trois jours, nous étions assez forts pour les tâches respectives, ce qui a finalement suffi pour trois points. Nous sommes restés calmes même dans les matchs difficiles, avons cru en notre style et l’avons fait avec nos moyens.

De nombreuses autres équipes se sont affaissées dans la ligue après avoir remporté la catégorie reine. Comment parvenez-vous à maintenir la motivation des joueurs suffisamment élevée pour dire: ces deux victoires au titre ont été un si grand sentiment, nous le voulons encore?

Krawietz: Il peut fonctionner sur un groupe très fort et harmonieux, dans lequel il y a différents caractères et types, mais qui vit d’une force intérieure. Notre équipe a absolument démontré cette force. En remportant la Ligue des champions, bien sûr, quelque chose a grandi. L’équipe se caractérise par le fait qu’elle souhaite se développer davantage. Jusqu’à présent, cela ne montre aucun signe de fatigue, ils veulent tous continuer à s’améliorer. Pour moi, c’est la base et la clé de tout. Nous continuons à travailler pour maintenir la stabilité des garçons à un niveau élevé et développer des solutions supplémentaires pour notre jeu.

Ne serait-ce pas humain s’il y avait une baisse de performance de quelque nature que ce soit après ces deux saisons marquantes?

Krawietz: J’aime le comparer au tennis. Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ont réussi à développer leur style de jeu depuis de nombreuses années. Si Nadal jouait toujours comme il a joué aujourd’hui lorsqu’il a remporté l’Open de France pour la première fois, il ne gagnerait plus rien. Ils parviennent continuellement à maintenir la motivation de chacun et à être prêts chaque jour à essayer de surmonter les difficultés. Ils ont cette ambition particulière de vouloir pousser leur jeu au maximum. C’est également une nécessité absolue pour ce défi.