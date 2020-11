La cyberintimidation des élèves a un effet «  très préjudiciable  » sur les enseignants

La cyberintimidation des écoliers a un effet «extrêmement préjudiciable» sur la santé mentale des enseignants, a averti une ligne d’assistance. Le UK Safer Internet Center (UK SIC) a déclaré avoir enregistré des milliers de plaintes de harcèlement en ligne au cours de l’année écoulée. , sur les 844 cas uniques de cyberintimidation enregistrés, la majorité, 67%, provenaient des enseignants. i bulletin de formation: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Près de la moitié des cas liés à des problèmes touchant directement les professionnels, concernant des incidents d’intimidation et de harcèlement perpétré par des étudiants ou des problèmes de réputation résultant d’allégations, de critiques ou de plaintes déposées en ligne. » Besoin d’intervenir’UK SIC – qui est un partenariat entre le South West Grid for Learning (SWGfL), Childnet et l’Internet Watch Foundation (IWF) ) les organismes de bienfaisance – s’inquiète de ce que les professionnels de l’enseignement soient confrontés à l’épuisement s’ils ne reçoivent pas le bon soutien. «L’une des conclusions les plus notables de ce rapport est le ntal impact que ces deux problèmes ont eu sur la santé mentale des professionnels », a déclaré David Wright, directeur du UK SIC et SWGfL. Une étude a révélé que 67 pour cent des plaintes de cyberintimidation provenaient d’enseignants. (Getty) «On a à juste titre pensé aux enfants pendant cette période difficile. Mais nous ne devons pas oublier le rôle extrêmement important de ceux qui luttent pour soutenir les enfants en ce moment confrontés à des problèmes très difficiles et difficiles qui ont clairement un impact sur leur santé mentale. «Les conclusions de ce rapport ont des implications importantes en ce qu’elles indiquent la nécessité d’intervenir sur les abus et le stress subis par les professionnels de l’enseignement au stade le plus précoce possible. »Les enseignants sont devenus vulnérables M. Wright a ajouté:« Ces professionnels sont à l’avant-garde et font chaque jour de leur mieux pour protéger les enfants et assurer leur sécurité. Mais ils ont aussi besoin de soutien. « Certains des problèmes auxquels ils se heurtent sont incroyablement complexes et, sans un soutien approprié, je crains pour le bien-être mental de ces professionnels vitaux. » Aujourd’hui plus que jamais, nous dépendons, en tant que société, de l’Internet. Cela a été une bouée de sauvetage absolue pendant le verrouillage des coronavirus et continuera de l’être alors que le monde s’adapte à un avenir incertain. «Nous devons nous assurer que nos professionnels qui travaillent avec les jeunes savent qu’il y a de l’aide là-bas et qu’ils peuvent tendre la main et obtenir le soutien dont ils ont besoin avant qu’il ne soit trop tard. »Le rapport annuel complet de la ligne d’assistance doit être publié en novembre. Rapports supplémentaires de l’Association de la presse

