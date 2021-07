La Cuisinière de Castamar saison 2 : Que nous réserve la suite de la série espagnole ?

La Cuisinière de Castamar, dont le titre original est La cocinera de Castamar, est une série dramatique espagnole créée par Tatiana Rodríguez. Basée sur un roman de Fernando J. Muñez, la série se déroule à Madrid au XVIIIe siècle. Elle tourne autour d’une cuisinière agoraphobe, Clara Belmonte, et du duc de Castamar, veuf. Le drame romantique est initialement sorti en février 2021 en Espagne. Suite à son succès dans son pays d’origine, la série a ensuite été reprise par Netflix où elle est sortie en streaming en juillet 2021.

Les costumes élaborés et la conception détaillée de la production créent un cadre riche pour l’intrigue. La série a attiré de nombreux téléspectateurs dans son pays d’origine, grâce à ses célèbres acteurs. Elle est même devenue l’une des séries les plus regardées en Espagne et est toujours dans le Top 10 de Netflix France au moment où nous écrivons cet article. Ce drame d’époque a poussé les fans à se demander si la série allait se poursuivre au-delà de la saison 1. Voici ce que nous savons !

Date de sortie de la saison 2 de La Cuisinière de Castamar

La saison 1 de La Cuisinière de Castamar est sortie dans son intégralité le 7 juillet 2021 sur Netflix. Avant ses débuts sur la plateforme de streaming, la saison a d’abord été diffusée en Espagne du 21 février 2021 au 9 mai 2021 sur Atresplayer Premium. La première saison compte 12 épisodes d’une durée de 51 à 69 minutes chacun.

Quant à la deuxième saison, voici le scoop. Il n’y a pas eu d’annonce officielle confirmant le renouvellement de la série. Mais selon toute vraisemblance, la romance d’époque sera reprise. La série ne suit pas de près le matériel source, ce qui implique que les auteurs ont la liberté créative de faire avancer l’intrigue comme ils le souhaitent. Lorsqu’on l’a interrogée sur une éventuelle deuxième édition, la créatrice de la série, Tatiana Rodríguez, s’est montrée heureuse d’envisager l’idée.

La saison 1 aurait terminé son tournage en décembre 2020, après quatre mois de tournage. Cela signifie que l’équipe de production n’a eu besoin que de quelques mois pour préparer les épisodes en vue de leur diffusion dans le pays d’origine. Deux mois après la fin de la première saison sur Atresplayer Premium, la saison 1 est arrivée sur Netflix. Donc, si la série est approuvée pour un nouveau cycle à l’automne 2021, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 2 de La Cuisinière de Castamar sorte à l’été 2022 sur Netflix.

Casting de La Cuisinière de Castamar saison 2

Les acteurs qui jouent des rôles clés dans la saison 1 sont Michelle Jenner (Clara Belmonte), Roberto Enríquez (Diego de Castamar), Fiorella Faltoyano (Doña Mercedes), María Hervás (Amelia), Clara Chacón (Adela) et Jean Cruz (Gabriel). Si une nouvelle saison est commandée, nous pourrions voir la plupart de ces acteurs reprendre leurs rôles. Si de nouveaux personnages sont introduits, nous pourrions également voir de nouveaux visages.

Intrigue de la saison 2 de La Cuisinière de Castamar

Tout au long de la saison 1, Diego et Clara luttent pour être ensemble à cause des barrières sociales qui les séparent. Dans le dernier épisode, la vérité éclate au grand jour et Diego annule son mariage avec Amelia. Comme prévu, Diego abandonne son titre de duc et cherche à retrouver Clara. Il lui dit qu’il n’a pas épousé Amelia et qu’il veut être avec elle à la place. De plus, nous apprenons que l’innocence du père de Clara a été prouvée.

Lors d’une interview en juin 2021, Rodríguez a évoqué quelques idées pour une éventuelle deuxième édition. Le créateur a déclaré qu’il serait intéressant de voir comment Clara et Diego vont de l’avant après les changements que chacun d’entre eux a fait dans leur vie respective. Même si Diego n’est plus un duc et a laissé sa famille derrière lui, on ne peut pas être sûr qu’une autre instance ne le forcera pas à faire un choix difficile une fois de plus.