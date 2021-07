La fin de La cuisinière de Castamar expliquée : que savons-nous de la saison 2 ?

La cuisinière de Castamar a sans doute été l’une des séries espagnoles de l’année. Après avoir été diffusée pour la première fois en Espagne sur AtresPlayer, elle a été diffusée avec succès en clair et est également l’une des séries les plus regardées sur Netflix. Il est donc normal que l’intérêt pour une éventuelle deuxième saison de la série se soit multiplié après le final de la série, que nous allons expliquer ci-dessous.

Mortellement blessé, Diego est amené à Castamar grâce à l’aide de Clara, qui a tous ses vêtements tachés de sang. Désemparée et perdue, elle s’approche de la chambre du noble, mais Amelia l’arrête. « On va s’en occuper », dit-elle sèchement. Dévastée et perdue, la jeune femme arrive dans la cuisine. Après avoir renvoyé tous les serviteurs, Ursula reste auprès d’elle et soigne ses blessures. « Le monsieur est dans un état grave, mais le médecin dit qu’il va s’en sortir », les informe Melquiades quelques instants plus tard.

Dès son réveil, Diego demande des nouvelles de Clara, dont il n’a cessé de rêver pendant sa convalescence. Gabriel et Amelia sont au pied de son lit et le Duc leur demande une faveur : « Je veux parler au cuisinier, mais seul ». Mlle Castro se rend ensuite aux cuisines et s’adresse à Belmonte : « Je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait pour mon fiancé et je suis vraiment désolée que demain votre père soit exécuté ». « Il n’y a rien à remercier. Je quitterai Castamar dès que possible », répond-elle.

La situation entre Gabriel et Amelia est toujours très tendue. Le jeune homme ne comprend pas que sa bien-aimée va épouser son frère. « Il s’agit de mon avenir », explique-t-elle. Ce à quoi il répond :

« Je l’aime. Dis-moi que tu n’as pas de sentiments pour moi et je partirai pour de bon ».

À la surprise de Gabriel, il entend de sa bouche quelque chose qui lui brise le cœur : « Je suis enceinte ». Bouleversé, le jeune homme va parler à Doña Mercedes et Diego : « Je veux partir avec elle ». Pour apaiser la passion qui les unit, le couple donne libre cours à son amour pendant la nuit.

Alors que Clara feuillette le livre de botanique que Diego lui a offert, le duc apparaît dans la pièce et lui annonce qu’il a fait une confession au monarque sur l’affaire de son père. « Je ne veux que la justice », répond-elle. Le lendemain matin, la cuisinière quitte Castamar, laissant un grand vide dans le cœur de ses amis. « Merci pour tout », a-t-elle dit.

Plus tard, Castro se prépare à son mariage, bien que les caresses de Gabriel soient encore sur sa peau. Elisa lui apporte la luxueuse robe de mariée qu’elle portera lors de la cérémonie. « La plus belle que j’aie jamais vue », dit-elle à sa maîtresse.

Soudain, la garde royale apparaît à Castamar et emmène Don Diego. Le roi lui reproche de défier Soto, mais il a d’autres plans pour lui. « Je veux que vous vous chargiez de l’éducation de l’enfant Luis, afin qu’il devienne un bon monarque d’Espagne. Que voulez-vous en échange ? » lui demande-t-il. Castamar, pensant au père de sa bien-aimée, demande un pardon pour lui.

La corde au cou, Armando Belmonte dit adieu à la vie, mais au dernier moment, Diego arrive avec la lettre royale et il est libéré. « Je ne sais pas comment vous avez fait, mais merci », lui dit Clara. « Je vous souhaite bonne chance ; je ne changerais rien à ce que nous avons vécu », soupire Diego.

Le jour du mariage, la fille d’Hernaldo découvre une lettre d’Amelia à Sol dans laquelle elle avoue que son fils appartient à Enrique Soto et le donne à Mercedes. « Le mariage est annulé », annonce-t-elle au roi et à la reine. Quelque temps plus tard, Clara publie son livre de recettes et Diego part à sa recherche.

« J’ai renoncé au titre et rien ne nous empêche de nous marier, si tu veux », déclare-t-il.

La deuxième saison de La cuisinière de Castamar

En plus de Michelle Jenner et Hugo Silva, La cuisinière de Castamar a un casting de luxe parmi lequel on peut citer : Maxi Iglesias, María Hervás, Agnés Llobet, Paula Usero, Jean Cruz, Oscar Rabadán, Anna Cortés ou Silvia Abascal, entre autres. Un si grand nombre de personnages permet d’avoir de nombreuses intrigues secondaires et des histoires tournant autour de l’intrigue principale.

Cela rend possible ce que de nombreux téléspectateurs demandent depuis longtemps, à savoir que la série continue avec une deuxième saison. Cela permettrait de développer de nombreuses intrigues et de donner plus de poids à certains personnages. Bien qu’il soit également clair que dans La cuisinière de Castamar saison 2, certains des personnages principaux ne seraient plus présents. Pour l’instant, les chances d’une deuxième saison sont minces, car la série est basée sur un livre qui n’a pas de suite.