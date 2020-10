La croissance du coronavirus en Angleterre au-delà du «  scénario du pire cas raisonnable  » prévu par le gouvernement

La croissance des infections à coronavirus et des admissions à l’hôpital a dépassé le « pire scénario raisonnable » qui avait été prévu, ont révélé des documents des conseillers scientifiques du gouvernement. Cette modélisation n’avait pas réussi à suivre le rythme de la propagation du virus. Des minutes datant d’une réunion de Sage le 8 octobre révèlent: «En Angleterre, le nombre d’infections et d’admissions à l’hôpital dépasse actuellement les niveaux de planification du scénario du pire cas raisonnable (RWCS). ». Dernières nouvelles et analyses du bulletin i Le document met également en garde:« Le nombre de décès dépassera très probablement les niveaux de planification du RWCS au cours des deux prochaines semaines. On prévoit que plus de 100 nouveaux décès par jour se produiront dans les 2 semaines, même si de nouvelles interventions strictes sont mises en place immédiatement. »Trois semaines après le rapport, le nombre moyen de décès enregistrés chaque jour est actuellement juste en dessous de 300, avec 274 La réunion a eu lieu quatre jours avant que Boris Johnson n’annonce un système de verrouillage local à plusieurs niveaux pour l’Angleterre, qui, selon le médecin-chef Chris Whitty, ne serait pas assez fort à lui seul pour contrôler la propagation du virus. Octobre met également en garde contre les pressions auxquelles le NHS est confronté en raison de l’augmentation des infections. Il met en garde: «Les données du NHS montrent également une augmentation des admissions à l’hôpital, en particulier dans le nord-ouest, le nord-est et le Yorkshire.» S’il n’y a pas d’interventions décisives, la croissance continue ont le potentiel de submerger le NHS, y compris la fourniture continue de traitements non-Covid. »Le système de verrouillage à plusieurs niveaux peut ne pas être suffisant pour contrôler le virus, craignent les experts. (Photo: Lindsey Parnaby / AFP) (Photo par LINDSEY PARNABY / AFP via Getty) Le document indique que Sage a précédemment indiqué qu’un ensemble «d’interventions non pharmaceutiques (NPls) doit être adopté pour inverser la hausse exponentielle des cas», ajoutant: «Plus des mesures supplémentaires seront introduites tôt, plus elles seront efficaces. Des mesures durables à plus long terme seront également essentielles. »Des modèles« maintenus à l’étude »Une porte-parole du gouvernement a déclaré:« En tant que gouvernement responsable, nous continuons à nous préparer à un large éventail de scénarios, y compris le pire des cas raisonnables, et cela est maintenu «Notre approche est basée sur les différents niveaux de prévalence du virus à travers le Royaume-Uni, mais nous n’hésiterons pas à mettre en place des mesures supplémentaires si nécessaire. Lire la suite Sage prévient que la deuxième vague de Covid sera pire que la première, au milieu des appels croissants pour un nouveau verrouillage national «Nous avons fait des progrès significatifs dans notre réponse à la pandémie – un financement supplémentaire de 3 milliards de livres sterling a été mis à la disposition du NHS pour l’aider continuer à fournir des soins de haute qualité à l’approche de l’hiver, il a été prouvé que des traitements comme la dexaméthasone sauvent des vies, et il y a des progrès prometteurs dans la recherche d’un vaccin sûr grâce à la recherche scientifique soutenue par le gouvernement. »Rapports supplémentaires par Press Association

Bonne Complexe 24 Préparation a l'Oestrus et à la Reproduction Sevrage Croissance bidon de 1L Complexe 24 est une solution buvable à base de vitamines , oligo-éléments et acides aminés indiqué comme produit d'apport chez les bovins, ovins, équins, lapins, volailles. Complexe 24 est indiqué en cas de : Convalescence, Inappétence, Retard de croissance, Renforcement des défenses naturelles de l'animal,

bonne complexe 24 preparation a l'oestrus et a la reproduction sevrage croissance flacon de 500ml Complexe 24 est une solution buvable à base de vitamines , oligo-éléments et acides aminés indiqué comme produit d'apport chez les bovins, ovins, équins, lapins, volailles. Complexe 24 est indiqué en cas de : Convalescence, Inappétence, Retard de croissance, Renforcement des défenses naturelles de l'animal,

Au-delà de la rareté. La croissance économique comme construction sociale - Bruno Ventelou - Livre Economie - Occasion - Etat Correct - Couv et 4e abîmée - Bibliothèque Albin Michel - Grand Format - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

La Mort, dernière étape de la croissance - Elisabeth Kübler-Ross - Livre Au-delà & Réincarnation - Occasion - Bon Etat - Rocher GF - Grand Format - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

Jack Wolfskin Pantalon Technique Homme Jack Wolfskin Delta Dark Iron Vos objectifs se situent au-delà des longs chemins en altitude toujours vers de nouveaux sommets ? Parfait ! Le DELTA PANTS est fait pour vous : le pantalon sportif est si élastique et léger qu'à chaque mouvement vous vous sentez simplement libre. Son matériau est respirant et, en cas de forte transpiration,

KONYKS Détecteur d'ouverture KONYKS Détecteur d'ouvertures Wifi Détecteur d'ouverture Wifi - Pour portes & fenêtres - Vérification du statut - Notification sur Smartphone - Alerte en cas de tentative de vandalisme - Création de scénarios très simples - Détecteur d'ouverture Wifi pour portes & fenêtres Découvrez les principales fonctionnalités du détecteur