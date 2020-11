La course pour enregistrer d’anciennes voies en Angleterre et au Pays de Galles qui disparaîtront à jamais en 2026

Cette semaine, l’organisation caritative The Ramblers a annoncé qu’elle avait trouvé 79 000 km de sentiers publics qui ont déposé des cartes en Angleterre et au Pays de Galles – près de cinq fois plus qu’ils le pensaient. Mais il n’y a pas de temps pour les promenades tranquilles, car ces voies perdues disparaîtront à jamais si elles ne sont pas officiellement enregistrées sur les cartes d’ici le 1er janvier 2026 – un jour connu sous le nom de The Extinguishment par les militants Jack Cornish, qui supervise The Ramblers ‘Don’t Lose Your Way, a vu ces chemins capturer l’imaginaire collectif. «Les gens se connectent vraiment au sujet, non seulement dans le sens pratique où ce serait formidable d’avoir plus d’endroits pour marcher, faire du vélo ou monter à cheval, mais avec l’histoire profonde de nos paysages et de leurs communautés», dit-il. «Ils suivent où nos ancêtres devaient aller – au pub du village ou sur le terrain pour travailler – décrivant une histoire ordinaire qui peut être négligée par rapport aux châteaux et cathédrales.» Trouver et cartographier ces moyens rendra la marche «plus équitable à travers le pays». , il ajoute. «Il y a des endroits qui ont moins accès aux espaces verts, à la fois dans les villes et dans certains villages et communautés qui n’ont pas autant de droits de passage.» La newsletter i dernières nouvelles et analyses En savoir plus Les Ramblers découvrent près de 50 000 miles Quand, plus tôt cette année, les Ramblers ont demandé à des volontaires d’examiner 154000 kilomètres carrés pour trouver des chemins perdus qui étaient autrefois des droits de passage publics, ils ont pensé que cela pourrait prendre un certain temps pour vérifier chacun d’entre eux. Mais en seulement six semaines, des milliers de volontaires avaient cartographié l’ensemble de l’Angleterre et du Pays de Galles. (La loi écossaise donne à chacun le droit d’accéder à la terre et aux eaux intérieures.) Les volontaires ont découvert d’anciennes routes menant aux marchés et aux églises, des chemins pour les bouviers et leur bétail maintenant récupérés par les ronces, les sentiers côtiers des contrebandiers et les anciennes voies de pèlerinage. l’Icknield Way entre Norfolk et Wiltshire, enregistrée pour la première fois dans les chartes anglo-saxonnes du 10ème siècle, semble avoir été découverte, tandis qu’un tronçon nouvellement affrété dans le Devon ferait partie du Mariners ‘Way – un chemin à travers Dartmoor entre le les ports de Bideford et Dartmouth que les marins ont parcourus entre les voyages.L’ancien sentier Icknield Way qui traverse Ivinghoe Beacon dans les Chilterns, Buckinghamshire (Photo: Getty) Les bénévoles de la recherche de chemin sont loin d’être les seuls Britanniques à avoir trouvé le zèle pour partir en plein air cette année. Pendant le verrouillage, les recherches d’espaces verts urbains dans la base de données Ordnance Survey ont augmenté de 949%. Un autre projet de cartographie, Slow Ways, crée un réseau d’itinéraires pédestres reliant toutes les villes de Grande-Bretagne, ainsi que des milliers de villages. Ses 700 bénévoles de partout au pays ont produit 7500 itinéraires s’étendant sur 110000 km.Les recherches menées par The Ramblers ont montré que l’accès aux espaces verts est plus important que jamais, 60% des personnes interrogées déclarant que plus ou de meilleurs itinéraires de randonnée vivre améliorerait leur qualité de vie. Une échéance proche Malgré cette passion renouvelée de passer du temps dans la nature, les chemins publics inexplorés qui ont permis aux gens de le faire pendant des siècles sont menacés. La date limite du 1er janvier 2026 a été fixée par la loi de 2000 sur la campagne et les droits de passage. Avant cette date, tout chemin public peut être réintégré sur la carte s’il existe des preuves de son existence. Certains chemins ne reviendront pas, car ils dérangeraient ce qui est devenu des habitats naturels pour la faune et l’accès public ne reviendra pas à certaines terres privatisées. Mais, bien que les militants réclament une prolongation, il n’y aura aucun changement après la date limite.Parcours dans le Devon (Photo: PA) Bob Fraser, un ingénieur routier à la retraite qui vit à Cornwall, a présenté 34 demandes aux conseils enregistrer des chemins sur des cartes depuis 2013, en parcourant d’anciennes photographies, cartes et documents pour prouver qu’ils ont été utilisés par le public depuis «des temps immémoriaux», ce qui semble infini, mais a une signification juridique spécifique en Grande-Bretagne du 6 juillet 1189 – le jour où Richard J’ai accédé au trône. «Nous parcourons certains de ces chemins depuis des années, la plupart du temps sans aucun problème», dit-il. «Si vous l’utilisez, vous pensez qu’il n’y a pas de problème, mais il y a le stress de The Extinguishment. Nous ne voulons pas que quelqu’un pose une clôture et dise que vous ne pouvez plus l’utiliser. »Les lois de l’après-Seconde Guerre mondiale exigeaient que les conseils paroissiaux établissent des cartes définitives des sentiers et des allées cavalières. Certains l’ont fait méticuleusement, mais d’autres n’ont fait aucun effort, ce qui signifie que certains sentiers s’arrêtent maintenant brusquement aux frontières entre les paroisses.L’un des chemins que M. Fraser tente de récupérer est un réseau enchevêtré de pistes agricoles perdues à quelques kilomètres à l’ouest de Truro qu’il a appelé The Maze. Les sentiers couvrent une vaste zone entre deux routes qui étaient autrefois des landes ouvertes mais qui sont maintenant divisées en champs, serpentant devant des murs de pierre drapés de lierre, des haies de prunellier, sous des rangées de chênes et de sycomores. Des morceaux de quartz ont été éparpillés sur le sol par des ouvriers agricoles qui les ont récupérés dans les champs pour établir les pistes. «L’une de mes demandes n’a pas été décidée depuis sept ans et est toujours à l’inspection de la planification municipale», s’inquiète M. Fraser. L’arriéré des cas remonte encore plus loin, retardé par les appels et les pinaillages pour savoir quels groupes – marcheurs, cavaliers, chevaux et charrettes – pourraient emprunter les chemins. «Ces chemins sont probablement déjà des routes publiques et le sont depuis toujours, mais ils ne sont pas enregistrés, donc personne ne sait qu’ils sont là et personne ne peut les utiliser », déclare Kate Ashbrook, secrétaire générale de l’Open Spaces Society, qui a poursuivi avec succès le conseil du comté d’East Sussex pour ne pas avoir rouvert le sentier Hoogstraten à Framfield. «Ces chemins se sont développés à travers l’histoire. Kate Ashbrook, secrétaire générale de l’Open Spaces Society (Photo: Ramblers) «C’est merveilleux de penser que ces chemins se sont développés à travers l’histoire alors que les gens les empruntaient à travers les âges, mais beaucoup d’entre eux n’ont peut-être pas été utilisés depuis longtemps . «Les ramener étendrait considérablement le réseau. C’est plus important que jamais – ou ces routes, une partie vitale de notre histoire, seront perdues à jamais.

Ty Nant Spring Water Tau - eau du Pays de Galles - Bouteille 33cl d'eau gazeuse Cette eau vient des Cambrian Mountains au Pays de Galles. C'est une eau extrêmement fine et au goût très doux. Elle doit son nom à un ancien mot gallois qui signifie sérénité.A propos de la bouteille : Tau se présente dans une bouteille très actuelle aux lignes novatrices, élégante, transparente. Cette

Ty Nant Spring Water Tau - eau du Pays de Galles - Lot de 3 Bouteilles 33cl d'eau plate Cette eau vient des Cambrian Mountains au Pays de Galles. C'est une eau extrêmement fine et au goût très doux. Elle doit son nom à un ancien mot gallois qui signifie sérénité.A propos de la bouteille : Tau se présente dans une bouteille très actuelle aux lignes novatrices, élégante, transparente. Cette

Ty Nant Spring Water Tau - eau du Pays de Galles - Bouteille 33cl d'eau plate Cette eau vient des Cambrian Mountains au Pays de Galles. C'est une eau extrêmement fine et au goût très doux. Elle doit son nom à un ancien mot gallois qui signifie sérénité.A propos de la bouteille : Tau se présente dans une bouteille très actuelle aux lignes novatrices, élégante, transparente. Cette

Ty Nant Spring Water Tau - eau du Pays de Galles - Lot de 3 Bouteilles 33cl d'eau gazeuse Cette eau vient des Cambrian Mountains au Pays de Galles. C'est une eau extrêmement fine et au goût très doux. Elle doit son nom à un ancien mot gallois qui signifie sérénité.A propos de la bouteille : Tau se présente dans une bouteille très actuelle aux lignes novatrices, élégante, transparente. Cette

Ty Nant Spring Water Tau - eau du Pays de Galles - Bouteille 75cl d'eau gazeuse Cette eau vient des Cambrian Mountains au Pays de Galles. C'est une eau extrêmement fine et au goût très doux. Elle doit son nom à un ancien mot gallois qui signifie sérénité.A propos de la bouteille : Tau se présente dans une bouteille très actuelle aux lignes novatrices, élégante, transparente. Cette

Ty Nant Spring Water Tau - eau du Pays de Galles - Lot de 3 Bouteilles 75cl d'eau gazeuse Cette eau vient des Cambrian Mountains au Pays de Galles. C'est une eau extrêmement fine et au goût très doux. Elle doit son nom à un ancien mot gallois qui signifie sérénité.A propos de la bouteille : Tau se présente dans une bouteille très actuelle aux lignes novatrices, élégante, transparente. Cette