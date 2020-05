La course de Joe Daniher soulève les Bombers alors que l’attaquant vedette poursuit sa route après la chirurgie

Cale Hooker d’Essendon dit que l’amélioration de la production sur le terrain des Bombers est la clé pour convaincre l’attaquant Joe Daniher que son avenir est avec eux.

Daniher, 26 ans, a cherché en vain un échange à Sydney à la fin de la saison dernière et a été limité à seulement 11 matchs en 2018 et 2019 en raison de problèmes récurrents à l’aine.

« Nous aimons Joey et nous aimerions juste le voir jouer son meilleur footy, donc il s’agit juste de prendre son temps et de mettre son plan en place, de l’exécuter et de le faire bien quand nous le pouvons », a déclaré Hooker aux journalistes.

« La meilleure façon que nous pouvons essayer de le garder est de jouer avec beaucoup de foot et de montrer que nous sommes un endroit formidable où il peut avoir du succès ici.

Joe Daniher a montré des signes de progrès positifs en exécutant des tours autour du sol pendant l’entraînement aujourd’hui (Getty)

« Mais pour lui, je pense que son objectif est de bien se prendre et c’est ce que tout le monde essaie de l’aider, c’est ce que le club essaie de l’aider, c’est ce qu’il essaie de s’aider.

« Je ressens pour Joey parce que c’est vraiment difficile d’être blessé – c’est vraiment difficile pour lui parce que la meilleure façon de faire taire les critiques est de jouer du bon pied. »

Les Bombers n’ont pas fixé de date de retour pour Daniher, mais alors que ses coéquipiers sont retournés à l’entraînement complet mardi, il faisait des tours – quelque chose que Hooker a dit avoir donné un coup de pouce au groupe.

« Il a l’air maigre, on dirait qu’il s’est un peu penché, et … quand vous pouvez réellement courir et sortir, cela vous fait toujours vous sentir mieux », a déclaré Hooker à propos de Daniher.

Cale Hooker a été grandement aidé par le hiatus de l’AFL, lui permettant de se remettre d’un problème de hanche (Getty)

« Donc c’était génial; ça a soulevé le groupe en le voyant courir et il avait l’air de courir assez librement, donc j’espère que c’est un signe d’une bonne progression pour lui. »

Hooker a déclaré que la suspension de la saison avait livré une doublure personnelle en argent, lui permettant de se remettre d’un problème de hanche avant le retour d’Essendon contre Sydney au deuxième tour.

« Cela m’a donné une chance de me rafraîchir et m’a également donné la possibilité de faire un peu de formation supplémentaire et de me remettre en forme », a-t-il déclaré.

« Je m’entraîne pleinement en ce moment avec les gars et j’adore être là-bas. »

