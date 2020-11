La course Biden-Trump est trop proche pour être appelée

Les sondages étant fermés et les votes étant toujours tabulés dans plusieurs États clés, la course à la présidence des États-Unis – malgré ce que Donald Trump a dit – reste indécise.

L’affrontement entre le président républicain Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden a dominé les chaînes d’information et la conversation mardi tard dans la nuit – et les mois qui ont précédé – mais avec un courrier record et des votes anticipés, ce n’était pas le cas. possible de compter tous les bulletins de vote à temps pour déclarer un gagnant le jour du scrutin.

Au moment de mettre sous presse, Trump avait 213 votes électoraux et Biden en avait 220, selon CNN. Le New York Times, au moment de la publication de cet article, avait Biden en avance de 227-213. Un candidat a besoin de 270 votes au collège électoral pour gagner.

«Nous nous sentons bien là où nous sommes», a déclaré Biden lors d’un court discours qui a commencé après minuit sur la côte est. «Je suis ici pour vous dire ce soir que nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour gagner cette élection. Nous savions, en raison du vote anticipé sans précédent et du vote par correspondance, que cela allait prendre un certain temps. Nous devrons être patients jusqu’à ce que le dur travail de décompte des votes soit terminé. Et ce n’est pas fini tant que chaque vote n’est pas compté, chaque bulletin de vote est compté.

Branchez-vous pendant que je parle à la nation en direct de Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz – Joe Biden (@JoeBiden) 4 novembre 2020

Trump, bien qu’il ait juré qu’il ne déclarerait pas prématurément la victoire tant que les totaux pour tous les États ne seraient pas connus, a adopté un ton très différent lors de son discours aux premières heures de mercredi matin.

«C’est une fraude pour le public américain», a déclaré Trump, après avoir revendiqué la victoire dans des États qui n’ont pas encore été décidés. «C’est une honte pour notre pays. Nous nous préparions à gagner cette élection. Franchement, nous avons remporté cette élection.

Malgré les affirmations de Trump, les votes dans plusieurs États swing – dont la Pennsylvanie, la Géorgie, le Michigan et le Wisconsin – continueront à être comptés jusqu’à ce qu’un vainqueur puisse être déclaré.