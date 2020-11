La course Biden-Trump est encore trop proche pour être appelée alors que le décompte se poursuit dans des États clés

Ne faisant absolument aucune faveur aux personnes souffrant de douleurs chroniques à l’estomac, la course à l’élection présidentielle de 2020 entre Joe Biden et Donald Trump se poursuivra dans son quatrième jour, les résultats dans les principaux États du champ de bataille n’ayant pas été finalisés.

Jeudi soir, le candidat démocrate Joe Biden était toujours en tête, en supposant que la décision de Fox News et de l’AP d’appeler l’Arizona pour Biden se lève, 264 voix électorales, juste en dessous des 270 nécessaires pour gagner. Et le décompte des collèges électoraux de Donald Trump est resté à 213, selon l’Associated Press. Mais cinq États restent encore indécis: l’Alaska, la Géorgie, le Nevada, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie.

Bien que selon le décompte actuel, Trump soit légèrement en tête en Pennsylvanie, au moment de la rédaction de cet article, le décompte se poursuivait dans les zones urbaines les plus peuplées de l’État, qui devraient faire un gros coup pour Biden. Bien sûr, il reste à voir si cette pause pousse Biden sur le bord.

Jeudi, Biden a continué d’exhorter les électeurs au calme et à faire confiance au processus dans une courte déclaration publiée en début d’après-midi. En revanche, dans un discours décousu de la Maison Blanche quelques heures plus tard, Trump a tenté de remettre en question l’élection elle-même avec de fausses accusations de fraude électorale généralisée. En réponse, plusieurs organes de presse ont simplement arrêté de diffuser le discours et ont commencé à le vérifier, et même Fox News a remis en question les affirmations de Trump. Lisez à ce sujet ici.