«  La Couronne  » est l’idéal platonicien des séries TV de prestige – / Film

Les séries: La Couronne

Où vous pouvez le diffuser: Netflix

Le pitch: Une série dramatique qui raconte la vie et le règne de la reine Elizabeth II, chaque saison couvrant environ une décennie de sa vie et l’ensemble du casting étant remplacé par différents acteurs toutes les deux saisons pour marquer le passage du temps. Tout est très brillant, très cher et tellement plus passionnant qu’il n’y paraît.

Pourquoi c’est une visualisation essentielle: Si tes yeux se mirent un peu à lire ça La Couronne est un drame en costume brillant sur la royauté anglaise… écoutez, je ne vous en veux pas. J’ai hésité à me plonger dans cette série au début, malgré le talent devant la caméra et derrière elle, m’attendant à une sorte d’appât de récompenses sans trop de mordant ni de viande. Et j’ai jugé un livre par sa couverture comme un crétin. Car La Couronne peut sembler être une émission de télévision étouffante sur la monarchie, mais elle est en fait aussi vitale et vivante que toute émission de télévision de prestige réalisée aujourd’hui. C’est addictif et puissant dans une égale mesure, trouver des moyens d’explorer ces personnages historiques potentiellement lourds d’une manière qui résonne jusqu’aux os.

La Couronne a beaucoup à offrir, mais le principal d’entre eux est la façon dont le créateur / showrunner Peter Morgan et ses écrivains structurent chaque saison. Cette série évite l’écueil de tant d’émissions Netflix en refusant de se sentir comme un long film divisé en chapitres. Au contraire, chaque épisode de La Couronne est sa propre histoire courte autonome, s’attardant sur un seul événement majeur ou reliant plusieurs intrigues ensemble. Le résultat ressemble plus à Des hommes fous que de nombreuses autres émissions en streaming – chaque épisode est un repas complet, structuré pour commencer et se terminer par une résonance thématique qui fait que chaque heure est complète. Vous voulez vous en frotter non pas parce que vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, mais parce que vous savez que chaque heure livrera la marchandise, divertissant et illuminant et brisant votre cœur sans faire tourner ses roues.

Et La Couronne fait beaucoup de livraison des marchandises. Comme beaucoup beaucoup. Son plus grand truc est de prendre ces caractéristiques monolithiques – la reine Elizabeth elle-même, son mari le prince Philip, ses enfants et ses frères et sœurs et ses conseillers et ennemis – et de creuser profondément dans ce qui les motive, en examinant leurs décisions privées et publiques avec un œil sans faille. L’étrange méta-récit de La Couronne suggère que mon opposition initiale à cette série, qu’elle serait lourde et ennuyeuse et fixée sur les personnes qui font déjà la une des journaux, est le résultat de décennies de troubles intérieurs et de douleur humaine. Les personnages de La Couronne lutter chaque jour pour maintenir l’illusion que leur vie et leur pouvoir sont cohérents, stables et esclaves de la tradition. La série, via ses acteurs incroyables et son écriture puissante, nous invite à voir ces personnes se déchirer alors que leur humanité, leur besoin d’être une sœur ou une mère ou une amie, combat leur besoin de représenter l’institution dans laquelle ils sont nés.

Et parce que La Couronne est un spectacle fait avec beaucoup de soin (et bon sang, ça a l’air cher), c’est très excitant et souvent très drôle. La Couronne n’est pas une émission sur la royauté, mais une émission sur des personnes piégées par les devoirs de la royauté. Ils aspirent à échapper à l’institution même qui leur accorde tant de pouvoir.

Je serai le premier à admettre que le changement de distribution mentionné ci-dessus peut parfois sembler un peu étrange. Claire Foy me manque parfois encore des deux premières saisons, même si Olivia Colman, nouvellement couronnée aux Oscars, est phénoménale dans la saison 3 (premières de la saison 4 plus tard ce mois-ci). Et Tobias Menzies est formidable en tant que prince Philip, mais il y a quelque chose de fondamentalement énigmatique dans la vision de Matt Smith du personnage qui ne peut pas être reproduit avec une telle facilité. Et pourtant, la rediffusion semble toujours être le bon choix. Plutôt que de plâtrer les jeunes acteurs en maquillage, la série se penche sur le changement. En vieillissant, nous devenons des personnes différentes. Nous ne parvenons pas à nous reconnaître alors que nous devenons davantage intégrés dans le monde auquel nous appartenons, ou dans le monde dans lequel nous sommes piégés. La Couronne est une émission sur le changement: la société, le gouvernement et les nations. Mais il s’agit principalement de la façon dont les gens changent et de la façon dont nous ne pouvons rien faire pour l’arrêter.

