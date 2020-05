La coupe Feig suivante? – Africadaidly

Alors que les «Ghostbusters» de 2016 était La coupe du réalisateur Paul Feig – pour la plupart – le cinéaste a de bonnes nouvelles pour ceux qui veulent plus d’Abby, Erin, Jillian et Patty: Il y a une version beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue du film quelque part.

Dans la foulée de HBO Max prenant la version Zack Snyder inédite de « Justice League », l’ancien de « Bridesmaids » a déclaré qu’il serait ravi de partager sa version étendue du redémarrage de « Ghostbusters »:

Il y a une coupure de trois heures et demie de Ghostbusters: ATC, je serais ravi de partager. #FeygerCut https://t.co/zTVE4bDPFm – Paul Feig (@paulfeig) 21 mai 2020

Bien que rien ne vienne probablement de cela – et Feig ne s’attend probablement pas à ce que quiconque demande pour la coupe plus longue – sans aucun plan pour une suite à ce film (qui n’avait pas assez de banque pour justifier la poursuite d’un), ce pourrait être le seuls les fans du film ont la chance d’en voir plus des Ghostladies.