La coupe du réalisateur de Hell House LLC diffusera sur Amazon Prime – / Film

Hell House LLC, un film d’horreur à petit budget mais très efficace, est sur le point de laisser tomber la coupe d’un réalisateur juste à temps pour Halloween. le Hell House LLC Director’s Cut fera ses débuts exclusivement sur Amazon Prime Video le 30 octobre, apportant de nouvelles images ainsi que des scènes supprimées, une nouvelle intro de réalisateur, des extraits, des auditions de casting, des repérages de lieux, etc. Cela ressemble à un petit régal amusant pour les fans de la franchise.

Coupe du réalisateur Hell House LLC

La première Hell House LLC c’est très amusant. Bien que ce soit une affaire manifestement à petit budget, le scénariste-réalisateur Stephen Cognetti a réussi à exploiter la prémisse pour tout ce qu’elle valait et à concocter des moments vraiment effrayants (on ne peut pas en dire autant des deux suites qui ont suivi, qui sont, eh bien … mal). Dans Hell House LLC, un groupe d’amis ouvre un repaire d’Halloween dans l’hôtel abandonné Abaddon dans le nord de l’État de New York. La nuit où le hangar a ouvert ses portes, quelque chose s’est mal passé, entraînant la mort de 15 personnes. Après cette configuration, Hell House LLC revient dans le temps pour nous montrer des images enregistrées par les amis qui dirigent l’attraction, révélant ce vraiment s’est passé à l’intérieur de ces murs. Que s’est-il vraiment passé? Je vais vous dire: des trucs effrayants! Mieux encore, beaucoup de ces trucs effrayants se déroulent de manière subtile, principalement avec des choses effrayantes qui se cachent dans le coin d’un cadre, ou l’apparition occasionnelle d’une poupée de clown effrayante. C’est la preuve que vous pouvez toujours fabriquer des frayeurs avec un budget limité ou nul.

Et maintenant, voici la coupe du réalisateur! Cette édition spéciale du film sera diffusée sur Amazon demain, le 30 octobre. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre:

Hell House LLC est devenu l’un des films d’horreur les plus populaires de la dernière décennie, engendrant 2 suites – vénéré par les critiques d’horreur et les fans. Désormais, pour la première fois sur les plateformes numériques, le créateur Stephen Cognetti présente son Director’s Cut. Cette édition spéciale comprend de nouvelles séquences dans le tristement célèbre sous-sol, 8 minutes supplémentaires de séquences plus une introduction du réalisateur, des scènes supprimées, des auditions de casting, un dépisteur de l’emplacement de l’hôtel Abaddon et des prises.

Ces huit minutes supplémentaires rendront-elles le film encore meilleur? On verra! Je dirai que je pense Hell House LLC fonctionne très bien tel quel, mais je suis plus qu’heureux de découvrir tout ce que ces images supplémentaires impliquent. Tant que ce n’est pas aussi décevant que Hell House LLC II: l’hôtel Abaddon ou Hell House LLC III: Lac de feu.

En plus de la bande-annonce ci-dessus, vous pouvez également consulter une affiche pour le Hell House LLC coupe du réalisateur ci-dessous.

