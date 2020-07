La coque PS5 amovible montre la taille, plaques de face personnalisées interchangeables

Avec la PS5 maintenant évidemment en production, se préparant pour sa sortie dans à peine quatre mois, des images commencent à fuir de la console sur la ligne de production. Le dernier lot d’images PS5 qui ont fui n’est que les morceaux de coque extérieure blanche, mais cela nous donne une assez bonne indication de la taille globale de la PS5 ainsi que des allusions à la possibilité de remplacer facilement la coque extérieure avec des plaques frontales personnalisées.

Les trois photos ont été publiées sur le forum A9VG, montrant les pièces de coque PS5 quelque part dans l’usine de fabrication. Les deux côtés de la coque sont représentés, y compris le «haut» avec le logo PS découpé et les piles de la partie «inférieure» de la coque avec la fente du plateau de disque. L’image de la partie supérieure de la coque PS5 est prise avec ce qui semble être un morceau de papier standard de 8,5 « x 11 », qui pourrait être utilisé pour déduire davantage la taille globale de la PS5.

Les images semblent également indiquer que la coque extérieure de la PS5 peut être mise en place et retirée relativement facilement, sans aucune vis en vue. La coque semble apparaître avec des languettes en plastique et pourrait être retirée aussi facilement que le couvercle du disque dur sur la PS4. Si les deux côtés de la coque blanche sont facilement amovibles, cela permettrait à Sony de proposer des conceptions de console PS5 personnalisées et des éditions spéciales sans exiger que les gens achètent une console entièrement nouvelle. C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de la console du premier jour qui ne veulent pas débourser 400 $ de plus juste pour cet inévitable Horizon ou Dieu de la guerre édition spéciale sur toute la ligne. Il permettra également à des tiers de créer et de vendre leurs propres conceptions de coque personnalisées pour la PS5.

Jetez un œil aux images ci-dessous:

Serait-ce ce à quoi le directeur du marketing de Sony, Eric Lempel, faisait allusion dans sa conversation avec Geoff Keighley? Lempel a déclaré que Sony parlera à l’avenir de conceptions de console personnalisées et spéciales, ce qui semble être une chose étrange à aborder spécifiquement à moins qu’il n’y ait quelque chose de «spécial» dans les éditions personnalisées de la PS5, et que les coques échangeables seraient certainement admissibles. Le lancement de la PS5 avec des coques échangeables personnalisées serait une énorme victoire pour le fabricant de la console et un gros argument de vente pour la console de nouvelle génération. C’est peut-être quelque chose qui sera révélé avec le démontage complet de la console que Mark Cerny a promis plus tôt cette année. Après tout, démolir la PS5 serait l’occasion idéale de montrer avec quelle facilité la coque peut être retirée et remplacée par différentes couleurs et conceptions personnalisées.

Selon les rumeurs, Sony organiserait un autre State of Play sur PS5 le 6 août. On ne sait pas si l’événement se concentrera uniquement sur les jeux ou si Sony prévoit de montrer davantage sur la console PS5, d’un démontage à l’interface utilisateur en passant par plus d’informations sur la façon dont son modèle de service évoluera dans la prochaine génération. Sony n’a pas encore commenté ou confirmé l’état des lieux d’août, mais étant donné la sortie récente de la dernière exclusivité PS4, la route qui nous attend est grande ouverte pour que Sony lance enfin une forte poussée marketing PS5. Il semble très probable que Sony aura quelque chose à montrer à un moment donné le mois prochain.

[Via: ResetEra]