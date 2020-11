La connectivité PS5 du disque dur externe PS4 est Plug-and-Play

PS4 Pro Refroidisseur Ventilateur & 5-Port USB Hub Combo Kit - ElecGear Cooling Fan Cooler Ventilateur de Refroidissement de Auto contrôle et USB3.0 Adaptateur pour Playstation 4 Pro

[Combinaison 2 en 1] - Le produit est disponible en deux parties distinctes: Refroidisseur externe de ventilateur de refroidissement turbo et adaptateur USB Hub 3.0 combiné en une seule pour la console PlayStation 4 Pro - Le kit groupé est destiné à l'édition PS4 Pro UNIQUEMENT! Il n'est PAS compatible avec les PS4 et PS4 Slim standard! [Turbo Cooler] - Dispose de 5 ventilateurs de refroidissement turbo pour évacuer la chaleur de la console Sony PS4 Pro et la garder au frais dans les conditions difficiles; Modes manuel et auto et avec interrupteur de commande de vitesse du ventilateur faible / élevé; Les ventilateurs s'allument quand il fait plus de 40 degrés Celsius et quand ils refroidissent. Le ventilateur gère automatiquement votre console avec son capteur de température intégré [Hub USB 5 ports] - L'extension se compose de 1 * sorties USB3.0 et 4 * USB2.0; Le port USB 3.0 est destiné au stockage de données - lecteur de disque dur externe ou lecteur flash; Les interfaces USB 2.0 permettent de charger les contrôleurs DS4 DualShock 4, de connecter le casque PS VR, les volants et autres accessoires de jeux; Il peut s'agir d'un chargeur USB universel pour smartphones. 5 indicateurs LED bleus indiquent l'état de fonctionnement du port individuel [Installation facile] - Conçues pour être les deux pièces d'origine de la console - forme physique élégante et homogène; Installation sans outil - Il suffit de brancher et de jouer en un seul clic; Il faut une alimentation CC 5V du port USB de la console. (Remarque importante: le ventilateur est compatible UNIQUEMENT avec PS4 Pro CUH-70xx et 71xx. Pour CUH-72xx comme 7200B / C, 7216 avec un port d'alimentation de type figure 8 Deux inserts doivent couper 1 cm pour s'adapter. Voir la photo) [Contenu de l’emballage] - 1 * Turbo Cooling Fan; Hub USB 1 * 5 ports; 1 * câble USB; Manuel; S'il vous plaît soyez prévenus: Compatible avec l'édition PlayStation 4 Pro - CUH-7xxx UNIQUEMENT! Il ne convient pas aux graisses PS4 CUH-10xx, 11xx, 12xx et PS4 Slim Edition CUH-2xxx. S'il vous plaît rechercher notre magasin pour deux autres modèles