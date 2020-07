La configuration système requise pour Phantasy Star Online 2 augmentera parallèlement à New Genesis

Phantasy Star Online 2: New Genesis a fait ses débuts extrêmement déroutants dans le cadre de la vitrine des jeux Xbox, et il a fallu une journée entière à Sega pour expliquer ce qu’est cette version et comment elle affecte PSO2. En bref, New Genesis est un MMORPG autonome et gratuit qui réinvente le monde, les batailles et les visuels de PSO2 – mais parallèlement à sa sortie, PSO2 standard bénéficie également d’une mise à niveau graphique.

«Le moteur graphique de base de PSO2 sera également révisé», déclare Sega dans un article de blog. « Vous permettant d’utiliser également des personnages créés avec PSO2: le système de NGS dans PSO2. » Les développeurs ajoutent que «la configuration système requise pour la version PC augmentera lorsque PSO2 sera mis à jour pour répondre aux normes PSO2: NGS».

La PSO2 de base ressemblera donc à New Genesis, mais n’aura pas les systèmes de jeu remaniés et les cartes ouvertes que New Genesis comportera. Vous pourrez transférer des personnages créés entre les deux jeux, mais votre niveau, vos points d’expérience, vos compétences et vos techniques ne seront pas dépassés – en d’autres termes, aucune progression de votre personnage.

Vous pourrez transférer Arks Cash et la devise premium Star Gems, ainsi que des armes, des armures et des mags – bien qu’ils aient tous des effets de jeu différents dans le système New Genesis.

La nouvelle version de la bande-annonce, que vous pouvez voir ci-dessus, offre une ventilation visuelle des changements.

