La configuration système requise pour Immortals Fenyx Rising PC a été révélée

La date de sortie des Immortals Fenyx Rising approche le mois prochain, ce qui signifie qu’il est temps de jeter un œil à votre PC pour voir s’il est prêt à gérer la rotation d’Ubisoft sur un jeu en monde ouvert de style Zelda. Bien que les exigences de base soient remarquablement accessibles, certains joueurs peuvent rencontrer des problèmes avec des paramètres graphiques plus élevés.

Les chances sont bonnes que vous puissiez exécuter Immortals Fenyx Rising avec des paramètres très bas – en utilisant ce préréglage graphique, Ubisoft dit que vous pouvez même le lancer dans Windows 7. Mais Ubisoft dit qu’il fait plus que créer un simple port PC pour Immortals – au lieu de cela, il «vise à adapter et à développer une expérience PC à part entière». Cela signifiait «concevoir et créer des fonctionnalités PC dédiées qui utilisent tous les avantages de la plate-forme PC.

Immortals Fenyx Rising est intégré à Anvil Engine, qui alimente les jeux Assassin’s Creed d’Ubisoft. Il est rendu dans DirectX 11, qui, selon Ubisoft, a été sélectionné pour sa prise en charge d’un large éventail de matériels. Immortals comprend une multitude de paramètres spécifiques au PC et une option FPS non plafonnée, vous pourrez donc profiter d’un taux de rafraîchissement élevé du moniteur si disponible. Le jeu en monde ouvert prend également en charge les configurations multi-écrans et grand écran, et comprend un outil de référence en jeu.

Ubisoft a commencé à produire des vidéos qui décrivent les fonctionnalités spécifiques au PC pour les jeux à venir, et voici celle qu’il a conçue pour Immortals Fenyx Rising:

Sans plus tarder, voici la configuration système requise pour Immortals Fenyx Rising pour PC.

720p / 30fpsTrès faible 1080p / 30fpsHaute 1080p / 60fpsHaute 1440p / 60fpsTrès élevé 4K / 30fpsTrès élevé

CPU

Core i5-2400FX-6300 Core i7-3770FX-8350 Core i7-6700Ryzen 7 1700 Core i7-8700K Ryzen 5 3600X Core i7-8700K Ryzen 7 3700X

GPU

GTX 660R9 280X GTX 970R9 290 GTX 1070RX Vega 56 RTX 2070 SuperRX 5700 RTX 2070RX Vega 56

RAM

8 Go 8 Go 16 Go 16 Go 16 Go

VRAM

2 Go pour Nvidia 3 Go pour AMD 4 Go 8 Go 8 Go 8 Go

Espace de rangement

Disque dur de 28 Go Disque dur de 28 Go SSD de 28 Go

LA

Windows 7 (64 bits) Windows 10 (64 bits) Windows 10 (64 bits) Windows 10 (64 bits) Windows 10 (64 bits)

Comme vous l’avez peut-être remarqué, Ubisoft n’a pas inclus d’exigences pour la résolution 4K à 60 ips avec le préréglage très élevé.

Vous pouvez également vérifier si votre système est à la hauteur en vous connectant à nos amis du Labo des exigences système, qui peuvent comparer votre configuration individuelle avec les exigences publiées du jeu.

