La configuration de la caméra OnePlus 9 5G est détaillée; ne vous attendez pas à un zoom téléobjectif

Lancôme La Vie Est Belle L' Eclat Eau de Toilette

Une nouvelle fragrance étincelante mettant à l'honneur le néroli, solaire et délicat. Le départ pétillant d'agrumes, associé à un accord thé, réveille les sens et apporte une fraîcheur nouvelle au coeur floral d'iris et de jasmin, le tout enrobé de muscs et d'un accord boisé ambré. Le flacon bijou de L'Éclat