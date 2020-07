La confiance du marché britannique est renforcée par des signes de reprise en forme de V, mais les économistes disent «  ne soyez pas trop excité  »

Les économistes ont déclaré qu’ils s’attendaient désormais à une reprise du «V restreint» au Royaume-Uni après que de nouvelles données estivales aient indiqué une image plus ensoleillée pour l’économie.Les chiffres du flash PMI, qui mesurent le sentiment du marché, ont atteint 57,1 jusqu’à présent en juillet, en forte hausse par rapport à 47,7 le mois dernier , selon une enquête réalisée par IHS Markit et le Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) .Ils sont un aperçu des chiffres définitifs, qui sont attendus début août.La lettre d’information a coupé le bruitIl fait de juillet le troisième mois d’un Le score PMI s’est amélioré par rapport au plus bas historique de 13,8 en avril, et c’est l’expansion la plus rapide depuis juin 2015.Conditions pour devenir « plus difficiles » après l’été Les acheteurs portant des masques sur Oxford Street, Londres (Photo: Dominic Lipinski / PA) Philip Shaw, économiste chez Investec, a déclaré que les derniers chiffres indiquaient que le Royaume-Uni avait pris un bon départ avec la levée des restrictions, mais que des défis subsistent à long terme. «Dans l’ensemble, nous sommes convaincus que la forme de la reprise britannique sera un ‘restricte d V ‘et que les conditions deviendront plus difficiles après l’été », a-t-il déclaré. Howard Archer, conseiller économique en chef du EY Item Club, a déclaré que le PMI de juillet« nourrit l’espoir que l’économie renaîtra avec une croissance nette au troisième trimestre. bénéficie de l’assouplissement progressif des restrictions de verrouillage ». Les données PMI ont également montré que le rythme des suppressions d’emplois s’est accéléré en juillet. Samuel Tombs, économiste en chef du Royaume-Uni pour Pantheon Macroeconomics, a déclaré que la baisse de l’emploi était susceptible de freiner une «reprise à part entière en forme de V» cette année.La réouverture des magasins stimule les ventes , selon de nouvelles données de l’Office for National Statistics (ONS) .Il amène les ventes totales à travers la Grande-Bretagne près des niveaux qu’ils étaient à la même époque l’année dernière, après deux mois de croissance à deux chiffres. En savoir plus La réduction des droits de timbre entraîne la résurgence du secteur hypothécaire, déclare James Smith, le patron de la Yorkshire Building Society, économiste de la banque néerlandaise ING, a déclaré qu’il valait mieux ne pas être «trop enthousiasmé» par le rebond du commerce de détail. «Alors que les chiffres des ventes au détail sont encourageants, nous ne devrions pas les exagérer. La question de savoir si cela se traduira par une reprise durable des ventes dépendra de l’ampleur de la hausse du chômage au cours des semaines et des mois à venir, alors que le gouvernement commencera à supprimer son programme de maintien de l’emploi sans précédent. »« Mais cela dépendra également de la manière dont le taux d’épargne évolue. Les économies involontaires ont considérablement augmenté pendant la pandémie, ce qui signifie qu’inhabituellement en cas de ralentissement économique, le pouvoir de dépenser est théoriquement assez élevé. «La question de savoir si ces économies seront déployées dépendra en grande partie de la sécurité des personnes en déplacement, et cela dépendra vraiment de l’ampleur et de la gravité des futures flambées localisées de Covid-19. »

Hartmann Paul Confiance Protect Couche Droite Adulte 15x60cm 28 unités CONFIANC PROT D INTRAV15X60CM28 est une couche DROITE pour incontinence urinaire LEGERE de patients ambulatoires, pour adulte ( protection homme ou femme ). De forme RECTANGULAIRE, constituée par: - un voile interne en non-tissé de cellulose hydrophile, et hypo-allergénique. - un coussin absorbant constitué

Hartmann Paul Confiance Protect Couche Sans Intraversable Droite Adulte 15x60cm 28 unités CONFIANCE PROTECT D 15X60CM 28 est une couche droite pour incontinence urinaire LEGERE de patients ambulatoires, pour adulte ( protection homme ou femme ). De forme RECTANGULAIRE, constituée par: - un voile interne en non-tissé de cellulose hydrophile, et hypo-allergénique. - un coussin absorbant constitué de

Hollister Conform 2 Support Porte Poche Plan Renforcée avec Anneau Flottant 13-20mm 5 unités Hollister Conform 2 Support Porte Poche est doté d'un support flexible renforcé, bordé d'un adhésif (FlexWear bord adhésif), forme PLANE (plate) avec 1 anneau de fixation SOUPLE ( flottant ) pour l'adaptation des poches par emboitement mécanique (système de verrouillage breveté CenterPointLock). Constitué : -