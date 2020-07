La communauté PS3 de Metal Gear Solid V déverrouille naturellement la cinématique secrète

Bien, vous allez vouloir vous attacher pour le trajet ici. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain est un jeu vraiment étrange, mais saviez-vous que l’un de ses aspects les plus bizarres gardait en fait une cinématique secrète sous clé? Un mécanicien permettait aux joueurs de construire des armes nucléaires pour leurs bases, mais celles-ci pourraient être volées par d’autres utilisateurs réels s’ils réussissaient à infiltrer le QG. Konami a caché une cinématique derrière cette fonctionnalité, ce qui ne permet de voir que si chaque arme nucléaire du jeu a été désactivée. On pensait que c’était une tâche impossible lorsqu’elle était tentée naturellement, mais la communauté PlayStation 3 vient de la gérer.

Cela a déjà été fait sur PC, mais c’était via un problème qui s’est déclenché accidentellement plutôt que par un effort constant de la base de fans. En tant que tel, il y a probablement de fortes chances que vous n’ayez jamais vu la cinématique en question, nous vous recommandons donc de la consulter ci-dessus. Nous supposons que la communauté a choisi de le faire sur PS3 en raison de la plus petite base de joueurs, mais cette réalisation est toujours impressionnante.

Donc, là nous l’avons. Ce n’est certainement pas le chapitre 3 insaisissable que tout le monde voulait, mais cela vaut toujours la peine de le regarder. Revenons maintenant à espérer et à prier pour que la franchise Metal Gear Solid ne soit pas complètement morte. C’est, cependant, n’est-ce pas? Goddamnit Konami.