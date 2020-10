La communauté juive accueille le rapport de l’EHRC dans le «  chapitre sombre  » du parti

La communauté juive britannique s’est félicitée des conclusions du rapport du comité de surveillance de l’égalité. Le mouvement travailliste juif a déclaré que la responsabilité du «chapitre sordide et honteux» de l’histoire du parti «incombe fermement à ceux qui occupaient des postes de direction». Le grand rabbin, Ephraim Mirvis, a déclaré que le rapport était un « nadir historique pour le Parti travailliste ». Le bulletin d’information politique a coupé le bruit « Loi sur l’égalité des freins » La présidente du Conseil des députés des Juifs britanniques, Marie van der Zyl, a salué la suspension de Jeremy Corbyn, en disant: «Ayant présidé à la descente d’un parti fièrement antiraciste dans un parti qui a enfreint la loi d’égalité dans son traitement des juifs, ses commentaires éhontés aujourd’hui ont montré qu’il faisait toujours partie du problème.» Karen Pollock: ‘la douleur et la douleur de l’anti -Le racisme juif est impossible à quantifier »Karen Pollock, directrice générale du Holocaust Educational Trust, a déclaré:« Après cinq ans d’antisémitisme endémique dans un parti politique traditionnel, ce rapport accablant confirme tout ce qui a été a déclaré à propos de la profondeur du racisme anti-juif endémique dans le travail. «La douleur et la douleur qui ont été causées ne sont pas quantifiables et l’impact se fait encore sentir. La négation de l’Holocauste, les théories du complot et la haine des juifs sont inacceptables dans tous les domaines de la vie, et personne ne s’attendait à ce qu’elle s’aggrave dans un parti politique fondé sur la lutte contre le racisme, mais c’est le cas. opportunité pour le Parti travailliste de reléguer cette période honteuse à l’histoire, de prendre ses responsabilités et de commencer le voyage de retour vers toute sorte de moralité. «Nous avons vu de bonnes personnes parler et dénoncer ce racisme odieux au cours des dernières années et nous les remercions. C’est une leçon pour nous tous de ne pas rester là quand la haine et les préjugés se dressent. La réponse de Starmer Sir Keir Starmer a déclaré que le rapport de l’EHRC était un «jour de honte» pour le Parti travailliste, écrit Will Hazell. Le dirigeant travailliste a déclaré que lorsque le dernier gouvernement travailliste a créé la commission: «Cela ne m’est jamais venu à l’esprit ni à personne d’autre, qu’un jour, le parti travailliste ferait l’objet d’une enquête pour avoir enfreint la législation sur l’égalité qu’un gouvernement travailliste avait introduite. Sir Keir a déclaré qu’il trouvait le rapport «difficile à lire». «Nous avons laissé tomber le peuple juif, nos membres, nos partisans et le public britannique.» Au nom du parti, il a déclaré qu’il était «vraiment désolé pour toute la douleur et le chagrin qui ont été causés». Il a également présenté ses excuses à Louise Ellman et Luciana Berger, deux députés juifs qui ont quitté le parti pour protester contre son incapacité à lutter contre l’antisémitisme. Acceptant toutes les conclusions du rapport, il a lancé un avertissement aux individus de son parti: «Si – après toute la douleur, tout le chagrin et toutes les preuves de ce rapport – il y a encore ceux qui pensent qu’il n’y a pas de problème avec les Le sémitisme dans le Parti travailliste, que tout est exagéré, ou une attaque de factions, alors, franchement, vous faites aussi partie du problème. Vous ne devriez pas non plus être à proximité du Parti travailliste.

