La «communauté» a brisé le moule de la sitcom comme l’une des comédies de réseau les plus uniques de la télévision – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Les séries: Communauté

Où vous pouvez le diffuser: Netflix, Hulu

Le Pitch: Créé par Dan Harmon, Communauté est le classique culte diaboliquement intelligent pour toutes les cultures pop obsessionnelles. Joel McHale, Gillian Jacobs, Donald Glover, Alison Brie, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, et Chevy Chase jouer le rôle d’un groupe d’adaptables adorables qui forment un groupe d’étude dans un collège communautaire et se transforment en une équipe codépendante qui se lance dans des aventures de référence de films et d’émissions télévisées qui secouent régulièrement le format de la sitcom. Parfois, ils vont en classe.



Pourquoi est-il essentiel de visualiser la quarantaine: Communauté a brisé le moule de la sitcom de télévision en réseau, utilisant son temps d’exécution de 22 épisodes pour jouer fréquemment avec le format au moyen d’épisodes de concept élevé qui agiraient à la fois comme une lettre d’amour et une satire de genre. Mais qu’est-ce qui a fait Communauté une série culte avec un public enragé (six saisons et un film!) était l’écriture comique parfaite de Harmon and co. cela pourrait emballer cinq blagues en deux minutes, et les lectures hystériques de ses stars, dont beaucoup – Glover et Brie en particulier – allaient bientôt exploser vers la célébrité.

Communauté a commencé comme une comédie décalée, après l’avocat déshonoré de McHale, Jeff Winger, alors qu’il s’inscrivait au Greendale Community College pour obtenir le baccalauréat qu’il avait truqué à l’origine. Après avoir repéré une blonde chaude nommée Britta (Gillian Jacobs) dans sa classe d’espagnol, il constitue un groupe d’étude pour se rapprocher d’elle, seulement pour que la savante Britta lui retourne son arnaque et invite cinq autres étudiants au groupe. Le groupe d’étudiants inhabituel – Abed, l’amant de la culture pop légèrement autiste de Pudi, la star du football de Glover, le surenchérisseur anciennement toxicomane de Brie, la mère célibataire amoureuse de Jésus de Brown et le millionnaire fanatique de Chase – deviennent des amis proches improbables qui passent par l’épaisseur. Et Greendale les met certainement à l’épreuve, alors que ce collège communautaire boiteux devient le site de manigances de plus en plus absurdes et de genre.

Je suis sûr que vous avez entendu parler des épisodes de « concept », de la fierté et de la gloire de Communauté qui étaient souvent dirigés par de potentiels Avengers: Fin de partie les réalisateurs Joe et Anthony Russo (qui leur ont valu en partie leurs concerts Marvel convoités). Ils n’étaient même pas un incontournable de la série jusqu’à la fin de la première saison, lorsque « Modern Warfare », une parodie d’action et des films apocalyptiques via un jeu de paintball à main levée, a déclenché la folie de la culture pop. À partir de ce moment-là, rien n’a été supprimé – Communauté satiriserait les films de conspiration, les spéciaux de Noël en stop motion, Donjons et Dragons, et même le « clip show » souvent tourné en dérision, couramment utilisé pour Communauté utilisé à la place pour filmer de toutes nouvelles scènes faisant référence à des aventures hors écran.

Oui, la qualité chuterait fortement avec la quatrième saison, lorsque Dan Harmon est parti en tant que showrunner sur les désaccords de réseau, et il ne retrouverait jamais tout à fait son génie même lorsque Harmon reviendrait pour la cinquième et la sixième saison. Mais quand il était à son apogée, Communauté était une parfaite tempête de comédie, mettant en vedette des écrivains et des stars au sommet de leur art et offrant aux amateurs de culture pop le débouché parfait pour leurs obsessions cinématographiques et télévisuelles.

Articles sympas du Web: