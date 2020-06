La Commission européenne lance deux nouvelles enquêtes sur les pratiques d’Apple

La Commission européenne aime fouiner dans les affaires des plus grandes entreprises (c’est le genre de son travail) et n’hésite pas à amendes de 10 chiffres. Et une chose qu’il déteste particulièrement, ce sont les monopoles. Google est sur le amère fin du bâton de la CE pour sa domination sur l’industrie de la publicité en ligne, mais maintenant Apple est dans le collimateur du régulateur.La Commission vient d’annoncer l’ouverture de deux nouveaux « … des enquêtes formelles pour évaluer si les règles d’Apple pour les développeurs d’applications sur la distribution d’applications via l’App Store violent les règles de concurrence de l’UE. » Plus précisément, les enquêtes se concentreront sur l’exigence que les applications utilisent exclusivement le système d’achats intégrés d’Apple et sur ce que les développeurs peuvent faire s’ils ne veulent pas l’utiliser. Dans la plupart des cas, c’est parfaitement bien dans le livre des CE. Cependant, lorsque les applications tierces concurrencent les propres applications d’Apple, la réduction de 30% qu’Apple reçoit de toutes les transactions pourrait lui donner un avantage injuste.

En bref, la première enquête est de savoir si Apple est en concurrence équitable avec les autres développeurs de son App Store. La seconde concerne la « … des restrictions sur la capacité des développeurs à informer les utilisateurs d’iPhone et d’iPad d’autres possibilités d’achat moins chères en dehors des applications. »

Vous savez probablement déjà comment tout cela a commencé. Spotify a déposé une plainte contre Apple. Le géant de la musique en streaming a parlé du problème depuis des années et a supprimé l’option de s’abonner à ses services via son application iOS pour éviter de payer la réduction d’Apple de 30%. Un distributeur anonyme de livres électroniques et de livres audio a également déposé une plainte similaire, incitant la Commission européenne à examiner la question.

Bien qu’il ne soit pas officiellement impliqué, Netflix a fait le même mouvement que Spotify, supprimant l’option d’abonnement intégré à l’application, et bénéficiera probablement si la Commission oblige Apple à apporter des changements dans la façon dont il gère son App Store.

Il faudra probablement un certain temps avant que nous obtenions les résultats de ces enquêtes et même alors, tout pourrait être réglé à nouveau avec un contrôle massif.