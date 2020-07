La comète NEOWISE a une queue en sodium. Voici à quoi ça ressemble.

Ces images en fausses couleurs de la comète NEOWISE montrent la concentration des atomes de sodium dans la queue ionique poussiéreuse de la comète. Les astronomes ont créé les images à l’aide de l’installation d’entrée / sortie du Planetary Science Institute près de Tucson, en Arizona. L’image de gauche montre la lumière réfléchie par la poussière cométaire, tandis que l’image de droite montre la lumière émise par les atomes de sodium. (Crédit d’image: Jeffrey Morgenthaler / Carl Schmidt / Planetary Science Institute)

De nouvelles images de la comète lumineuse NEOWISE montrent des signes d’une queue de sodium, donnant aux scientifiques un nouvel aperçu de ce qui se passe à la surface.

La luminosité de la comète est notoirement difficile à prévoir en raison de la complexité du dégazage de surface, donc tout aperçu de ces processus de surface est utile aux scientifiques. NEOWISE, officiellement connue sous le nom de comète C / 2020 F3, est relativement brillante dans le ciel pour les observateurs de l’hémisphère Nord, mais personne ne sait comment la luminosité de la comète se comportera pendant sa course vers le soleil.

Des images de la comète ont été obtenues le 8 juillet à l’aide de l’installation d’entrée / sortie du Planetary Science Institute (PSI), qui a également repéré du sodium dans la queue semblable à une comète de Mercure ainsi que dans l’atmosphère de Jupiter lors des observations passées.

NEOWISE et les comètes comme celle-ci sont constituées de poussière, de gaz et de plasma (gaz ionisé). Alors que les comètes fusent vers le soleil depuis l’espace interstellaire ou le système solaire externe, la lumière du soleil fait que la glace dans la comète se transforme directement en gaz (ou sublime). Au fur et à mesure que la glace se dégage, elle tire avec elle des matériaux de la surface de la comète.

Les scientifiques peuvent déjà avoir une idée de l’activité cométaire en regardant la poussière provenant d’une comète, qui peut se déplacer plus rapidement si les particules sont minuscules et plus facilement repoussées par la lumière du soleil. Les particules plus lentes ont tendance à être plus grosses et plus difficiles à déplacer. Ces particules individuelles affectent la forme de la queue de poussière.

Comme la poussière, le sodium atomique est également affecté par la lumière du soleil, bien qu’il ait des changements plus spécifiques.

« Ses [atomic sodium’s] l’élan provient d’une longueur d’onde très particulière de la lumière jaune – la même couleur que celle observée dans les lampadaires à vapeur de sodium « , a déclaré un membre de l’équipe de recherche Jeffrey Morgenthaler, un scientifique senior du PSI.

« Grâce à l’accélération de la lumière solaire intense », a ajouté le co-auteur et chercheur à l’Université de Boston, Carl Schmidt, dans la même déclaration, « la queue de sodium prend une forme différente de celle que l’on voit dans les images filtrées hors bande, qui sont dominées par les reflets la lumière de la poussière. En comparaison, la queue de sodium est plus étroite, plus longue et pointe directement loin du soleil. «

La poussée de la lumière du soleil sur les atomes de sodium a tendance à être plus forte que son effet sur la poussière et les autres gaz provenant des comètes. Il est cependant difficile de voir les queues de sodium en raison des émissions du soleil. Des exemples notables de comètes à queue de sodium incluent Hale-Bopp (la célèbre comète à l’œil nu de 1997) et la célèbre comète ISON, qui s’est effondrée peu de temps après avoir tourné le soleil en 2013.

Morgenthaler et Schmidt continueront d’observer NEOWISE alors qu’il contourne le soleil. Ils utilisent également des modèles informatiques de Monte Carlo pour simuler la queue de sodium et estimer les taux et vitesses de dégazage.

Cela n’a pas été révélé dans la déclaration exactement lorsque l’équipe prévoit de soumettre leurs résultats à un journal pour examen par les pairs, mais il est courant lorsque l’on observe des phénomènes astronomiques en évolution rapide comme NEOWISE de publier des informations provisoires pour tenir la communauté informée.

