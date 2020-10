La comédie sur le thème des Beatles mettra en vedette Maya et Ethan Hawke – / Film

Père et fille de la vraie vie Ethan Hawke et Maya Hawknous jouerons ensemble dans Revolver, une comédie sur une jeune femme essayant d’obtenir très près des Beatles après qu’un avion transportant les Fab Four atterrit de manière inattendue dans sa ville natale d’Anchorage, en Alaska. WALL-E et Le monde de nemo/Trouver Dory réalisateur Andrew Stanton est prêt à diriger le film à partir d’un scénario par Choses étranges écrivain Kate Trefry.

Per Variety, Ethan Hawke et Maya Hawke joueront ensemble dans Revolver, qui a tout à fait le principe:

En 1966, Maya Hawke jouera Jane, une adolescente résidente d’Anchorage, en Alaska. Lorsque l’impossible se produit – un vol vers le Japon transportant les Beatles est obligé de faire un arrêt inattendu – tout l’enfer se déchaîne alors que les habitants sans méfiance sont dévorés par la Beatlemania. Jane élabore un plan pour perdre sa virginité au profit de George Harrison, découvrant que l’aventure (et la romance) sont en fait un peu plus près de chez elle qu’elle ne le pensait.

Cela ressemble à la comédie de 1978 de Robert Zemeckis Je veux te tenir la main, et c’est bien. Je me demande si Revolver adoptera la même approche que ce film et gardera les Beatles la plupart hors écran, ou s’ils vont tout faire pour incarner des acteurs pour jouer le groupe. S’ils optent pour l’approche ultérieure, je suggère qu’ils utilisent le casting qui a joué les Beatles dans Marchez dur, parce que vous devez admettre que ce serait très drôle.

Andrew Stanton, qui a joué un rôle dans l’écriture ou la réalisation de plusieurs titres Pixar dont Histoire de jouet, Ratatouille, WALL-E, Le monde de nemo, et Trouver Dory, ainsi que diriger les sous-estimés John Carter, dirigera Revolver, avec un scénario de Kate Trefry. Les crédits de Trefry comprennent Choses étranges et les prochaines adaptations cinématographiques de RL Stine’s Rue de la peur. Ross Jacobson et Jen Dana produira à travers leur label 3311 productions.

Maya Hawke a semblé devenir une sensation du jour au lendemain après avoir rejoint le casting de Choses étranges, et l’idée qu’elle joue aux côtés de son père est plutôt chouette. Ce ne sera cependant pas la première fois que le couple travaillera ensemble. Père et fille apparaissent également dans la nouvelle série Showtime Le bon Dieu oiseau. Maya Hawke sera ensuite vue dans Gia Coppola Courant dominant, et elle reviendra pour la prochaine saison de Choses étranges ainsi que. En plus de Le bon Dieu oiseau, Ethan Hawke était récemment dans l’excellent biopic non conventionnel Tesla, et tourne actuellement le drame de vengeance Viking de Robert Eggers Le Northman.

