La comédie de Netflix enfile ses chaussures de danse – / Film

Mettez vos chaussures de danse parce que Netflix a un nouveau film de comédie de danse. Ressentez le rythme étoiles Descendance étoile Sofia Carson, dans son premier rôle principal dans un film non Disney, en tant que danseuse égoïste de Broadway qui retourne dans sa petite ville natale du Wisconsin pour former un groupe de jeunes étudiants inadaptés pour un grand concours de danse. Regarder le Ressentez le rythme bande-annonce ci-dessous.

Feel the Beat Trailer

Dans Ressentez le rythme, Carson incarne April danseuse talentueuse mais égoïste, dont le désastre avec une chorégraphe de Broadway la fait bannir de la scène de la danse professionnelle. April retourne dans sa petite ville du Wisconsin avec sa queue sous ses jambes et finit par être entraînée à entraîner un groupe de jeunes danseurs inadaptés par son ancien professeur de danse enthousiaste (Ex-petite amie folle«S Donna Lynne Champlin). Vous savez ce qui se passera ensuite: April s’investit dans l’enseignement de ses jeunes dangers après qu’elle voit une chance de retourner à Broadway avec un concours de haut niveau, mais la personne qui apprend le plus… c’est elle.

Ressentez le rythme semble être un croisement entre la concurrence acharnée et la satire subtile de L’amener sur, mêlé à la comédie décalée de Little Miss Sunshine. Mais pour la plupart, Ressentez le rythme semble être principalement un véhicule pour une ancienne star de Disney dans une comédie familiale facilement digestible, mais probablement oubliable qui est à deux pas d’être une romance cinématographique Hallmark. Mais les fans de Carson peuvent être ravis de la voir dans un rôle principal non-Disney, face à l’un des beaux mecs de La moitié, aussi.

Ressentez le rythme est dirigé par Elissa Down à partir d’un script écrit par Beau garçon écrivains Michael Armbruster et Shawn Ku. Il est produit par Susan Cartsonis et Clement Bauer avec Brent Emery, Suzanne Farwell et Aaron Barnet comme producteurs exécutifs.

Le film met en vedette Sofia Carson (Les déscendants, Pretty Little Liars: Les perfectionnistes), Wolfgang Novogratz (La moitié) et Donna Lynne Champlin (Ex-petite amie folle), aussi bien que Rex Lee, Brandon Kyle Goodman, Lidya Jewett, Sadie Lapidus, Johanna Colón, Shaylee Mansfield, Shiloh Nelson, Justin Allan, Carina Battrick, Kai Zen, Marissa Jaret Winokur, Enrico Colantoni, et Dennis Andres.

Voici le synopsis de Ressentez le rythme:

Après avoir échoué à trouver le succès à Broadway, April (Sofia Carson) revient dans sa petite ville natale et est recrutée à contrecœur pour former un groupe de jeunes danseurs inadaptés pour une grande compétition.

Ressentez le rythme fait ses débuts exclusivement sur Netflix sur 19 juin 2020.

