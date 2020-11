La collection de vêtements personnels d’Osaka souligne le pouvoir des stars – Tennis

in

En tant que sportive la mieux payée au monde et triple championne du Grand Chelem, Naomi Osaka n’est pas étrangère aux projecteurs, mais avant la sortie de sa gamme de vêtements personnalisés fabriqués avec les sponsors Nike, la jeune femme de 23 ans était nerveuse.

« Ma collection Nike tombe demain … nerveux ne suffit pas à décrire ce sentiment », a tweeté Osaka avant le lancement de la collection lundi.

En mai, Forbes rapportait les revenus sur 12 mois d’Osaka à 37,4 millions de dollars, ce qui lui donnait l’avantage sur son idole Serena Williams en tant qu’athlète féminine la mieux payée de l’histoire.

La plupart des revenus d’Osaka proviennent d’un ensemble d’accords de parrainage lucratifs, notamment avec le constructeur automobile Nissan, All Nippon Airways et Nike, qui lui ont signé un contrat de 10 millions de dollars par an en 2019.

La sortie de sa propre collection Nike, tout comme son défunt héros Kobe Bryant, est particulièrement spéciale.

« Je suis tellement heureux de cette collection », a déclaré Osaka à Reuters par e-mail jeudi.

«J’ai été très impliqué dans le processus de conception. Je savais exactement comment je voulais que la collection soit représentée.

«C’est coloré d’une manière qui représente mon héritage et la façon dont je communique mon sens du style.»

Le patrimoine est au cœur de tout ce que fait Osaka.

Osaka, qui est née d’une mère japonaise et d’un père haïtien, a été un fervent partisan du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, où elle réside, et au Japon.

Lors de sa course vers un deuxième titre à l’US Open en septembre, Osaka portait un masque différent pour chaque match, chacun portant le nom d’un Noir américain pour souligner l’injustice raciale.

Osaka a déclaré que son article préféré dans la collection était une chemise camouflage à manches longues portant les drapeaux du Japon, d’Haïti et des États-Unis sur la manche.

«Je suis toujours très heureux de célébrer mon expérience multiculturelle et c’est exactement pourquoi nous avons incorporé les trois drapeaux», a déclaré

«C’est une célébration de la diversité et de l’inclusion et je suis fier de les porter.»

Osaka se prépare actuellement pour l’Open d’Australie de janvier, un tournoi qu’elle a remporté en 2019, et la numéro trois mondiale est ravie de revenir à la compétition après une année perturbée par la pandémie de coronavirus.

«Les choses vont très bien», a déclaré Osaka. «Je suis prêt à recommencer à concourir.»

Partager : Tweet