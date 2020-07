La classe de coupe, l’épée auto-affûtante et la Vulpera Toxinblade révélées pour l’extension Scholomance Academy de Hearthstone

in

Dans un dernier jeu de cartes révèle aujourd’hui pour Académie de Scholomance de Hearthstone extension, Blizzard a présenté aux joueurs la classe de coupe, l’épée auto-affûtante et la Vulpera Toxinblade.

La classe de coupe est un sort commun à deux classes de guerrier voyou qui coûte cinq mana et vous pioche deux cartes. Le coût de la carte est réduit de un pour chaque attaque de votre arme. L’épée auto-affûtante est une arme rare de voleur qui coûte trois mana avec 1/4 de statistiques et donne à votre arme +1 attaque chaque fois que votre héros déclare une attaque. Vulpera Toxinblade est un serviteur Rogue commun qui coûte trois mana, a 3/3 de statistiques et donne à votre arme +2 d’attaque tant qu’elle est sur le plateau.

Cutting Class est une carte de valeur que les listes agressives ou de tempo pour Rogue ou Warrior apprécieraient. Une fois que votre arme atteint les deux points de rupture d’attaque, elle est comparable à l’intellect arcanique de Mage. Après avoir atteint trois attaques et au-delà, c’est un bien meilleur sort qui a le potentiel de s’enchaîner une fois qu’il devient assez bon marché.

L’épée à affûtage automatique est une autre arme pour aider à fournir tout le soutien d’arme que Rogue a reçu dans les cartes de classe double et solo. Bien que l’arme soit lente à évoluer, elle a de meilleures chances d’évoluer avec les buffs de durabilité de cartes comme Captain Greenskin ou le nouveau docteur Krastinov, car elle vous donne plus de balançoires pour améliorer son attaque. Une fois que son attaque est suffisamment élevée, il peut être utilisé avec Steeldancer ou Cutting Class pour créer une valeur puissante.

Vulpera Toxinblade, bien que n’étant pas flashy, n’est qu’une carte efficace. Au tour trois, suivi d’un pouvoir de héros, il peut vous donner une arme à trois dégâts qui peut effacer efficacement la plupart des premiers tableaux. Lorsqu’il est utilisé plus tard, il peut aider à pousser plus de dégâts ou également à créer une synergie avec Cutting Class ou Steeldancer.

Foyer les joueurs peuvent essayer tous les nouveaux Académie Scholomance cartes lors de la sortie de l’extension le 6 août. Les fans peuvent pré-acheter l’extension maintenant, cependant, dans l’un des deux lots différents de la boutique en ligne de Blizzard ou dans le Foyer client.

