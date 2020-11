La civilisation Babylon dans Civ 6 va absolument vous gâcher – avec la science

in

Après l’annonce de la sortie du prochain pack du New Frontier Pass de Civ VI la semaine prochaine, nous en savons maintenant plus sur la nouvelle civilisation babylonienne qui fera partie du pack Civ VI Babylon.

La civilisation de Babylone, comme son prédécesseur de la cité-état, sera entièrement consacrée à la science. Une quantité dégoûtante de science, en fin de compte. La capacité unique de la civilisation s’appelle Enuma Anu Enlil et il vous accorde essentiellement le bonus scientifique complet pour les technologies lors du déclenchement de moments eureka (essentiellement, des conditions que vous pouvez remplir et qui vous permettent de rechercher des technologies plus rapidement) au prix de -50% de science générée par tour.

Selon les mots de notre éminent rédacteur en chef et expert résident de Civ VI, Richard Scott-Jones, «viens f *** on». Bien que Babylon n’ait aucune autre capacité qui stimule la génération scientifique, déclencher des moments eureka n’est pas difficile si vous savez ce que vous faites. Il existe également des voies évidentes pour générer suffisamment de science pour que la pénalité de -50% ne vous retienne pas autant que vous vous attendiez. Richard craint que Babylone devienne la civilisation Civ VI la plus maîtrisée… Je m’inquiète juste de la possibilité d’un vol spatial d’ici 1066 après JC.

Le chef principal de Babylone, Hammurabi, peut en particulier aider cette civilisation à dominer le début du jeu et ouvrir des voies pour générer de la science supplémentaire à partir de sources extérieures à votre civilisation.

Il était le sixième roi de la première dynastie babylonienne régnant entre c. 1792 avant JC à c. 1750 avant JC, et sa capacité spéciale est Dans la ville de Sirum, qui vous permet de construire gratuitement le bâtiment aux coûts de production les plus bas pour chaque quartier spécial, la première fois qu’un quartier est construit. Vous obtenez également un émissaire gratuit quand un autre quartier est construit pour la première fois, ce qui vous donnera une longueur d’avance pour influencer ces cités-États axées sur la science, telles que Babyl-oh.

En relation: Découvrez les autres leaders de Civ 6

Les autres capacités uniques de la civilisation de Babylone ne sont pas spécifiquement axées sur la science, mais elles fournissent un avantage. L’unique Sabu Kibittum L’unité est une unité de mêlée de l’ère ancienne (remplaçant les lanciers) qui a augmenté le mouvement, la vue et la force de combat supplémentaire contre la cavalerie. Il y a aussi le accident vasculaire cérébral bâtiment unique, qui remplace le moulin à eau et donne une production supplémentaire, un logement et augmente la nourriture générée par toutes les tuiles d’eau douce.

The Civilization VI – New Frontier Pass: Babylon Pack sortira la semaine prochaine le jeudi 19 novembre au prix de 3,99 £ / 4,99 $ US.

Partager : Tweet