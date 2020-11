La cible rapportée d’Arsenal et d’Everton pourrait être disponible pour seulement 5 millions de livres sterling en janvier – .

in

5 millions de livres pour l’un des meilleurs attaquants du football européen; un ailier prolifique de niveau élite capable de mettre fin à cette redoutable «malédiction Richarlison»?

Marcel Brands préférera peut-être faire ses affaires en été, mais l’hiver arrive à Goodison Park, et Everton pourrait bientôt avoir une opportunité qu’ils ne sont pas en mesure de refuser.

Comme vous l’avez peut-être entendu, les Toffees ont tendance à se décoller lorsque Richarlison n’est pas disponible. Ce n’est pas un hasard si, après avoir récolté 13 points sur 15 avec le Brésilien au début de cette saison, ils ont perdu les trois matchs. après il a frappé une interdiction de trois matches contre Liverpool pour un tacle qui fait grimacer Thiago.

En fait, depuis son arrivée à Goodison Park en 2018, Everton n’a pas récolté un seul point dans les neuf matchs que Richarlison a ratés en raison d’une blessure ou d’une suspension.

Malgré les meilleurs efforts d’Alex Iwobi, Bernard et André Gomes, Carlo Ancelotti n’a pas d’autre ailier gauche qui puisse faire ce que Richarlison fait. Cela pourrait changer, cependant, si les Toffees ravivent leur intérêt pour un homme qu’Everton aimait beaucoup cet été (Calciomercato).

Memphis Depay a certainement parcouru un long chemin depuis ce sort malheureux à Manchester United.

Il a mûri à la fois en tant que joueur et en tant qu’homme, évoluant vers un véritable talent de vainqueur de matchs à Lyon pour devenir le talisman incontesté non seulement des géants de la Ligue 1 mais aussi de l’équipe nationale néerlandaise.

« C’est un joueur de classe mondiale », a déclaré l’ancien entraîneur Bruno Genesio, non à tort (Goal). «Il nous permet de débloquer certaines situations.

«Il s’est amélioré depuis son arrivée à Lyon, notamment dans sa régularité. Il est décisif et c’est ce que nous demandons à un joueur comme lui.

Vous pourriez certainement soutenir que Depay, qui a marqué 20 buts en 32 matchs depuis le début de la saison dernière, représenterait en fait une mise à niveau de Richarlison plutôt qu’un simple remplacement utile pour l’international brésilien apparemment irremplaçable.

Depay est hors contrat l’été prochain et, avec Lyon bégayant en France, le Néerlandais convenant que de nouveaux termes semblent à peu près aussi probables que Steven Gerrard déclarant son amour pour tout ce qui concerne Blue.

De plus, Mundo Deportivo suggère que Lyon, durement touchée par une crise financière en cours qui engloutit le football français, pourrait écouter des offres de seulement 5 millions de livres sterling en janvier – 20 millions de livres de moins que les frais qu’ils réclamaient cet été.

Des temps désespérés et tout ça.

Everton, bien sûr, n’est pas le seul géant de la Premier League à lutter pour la créativité à l’heure actuelle. Arsenal de Mikel Arteta n’a remporté qu’un seul de ses trois derniers matchs et est sans un seul but en jeu ouvert en six heures.

Depay a récemment été lié aux Gunners via Le10 Sport et, à 5 millions de livres sterling, les Londoniens ne peuvent pas vraiment se permettre de tourner le nez à une telle affaire – en particulier lorsque l’ancienne star du PSV ouvrirait la porte à Pierre-Emerick Aubameyang à retour à un rôle central plus approprié.

