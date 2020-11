La cible rapportée d’Arsenal et de Liverpool produit une masterclass au milieu de terrain – .

Photo de Claudio Villa – Inter / Inter via Getty Images

L’ betaion «touche-à-tout, maître de rien» est souvent utilisée pour décrire les milieux de terrain qui sont fiers d’un ensemble de compétences assez large.

Mais, quand vous parlez de Nicolo Barella, une telle betaion est à peu près aussi déplacée que l’une des pénalités de Sergio Ramos.

Lors d’une victoire 2-0 contre la Pologne dimanche, alors que l’Italie s’approchait d’une place en finale de l’UEFA Nations League, Barella a produit une performance qui donnerait au couteau suisse un aspect unidimensionnel.

Il y a une bonne raison pour laquelle Liverpool de Jurgen Klopp et Arsenal de Mikel Arteta ont identifié l’ancienne dynamo de Cagliari comme l’ajout idéal à leurs milieux de terrain déjà impressionnants.

Il y a aussi une raison pour laquelle l’Inter Milan cherche désespérément à conjurer la liste croissante de prétendants en donnant à Barella un nouveau contrat à long terme avec un salaire de 75000 £ par semaine (FC Inter News).

Les statistiques du joueur de 23 ans lors des victoires les plus confortables de l’Italie sur la Pologne de Robert Lewandowsk sont plutôt épuisantes.

Il n’y a pas eu que quatre passes clés (la plupart de tous les joueurs sur le terrain), il a également effectué plus de plaqués et d’interceptions que l’arrière central Alessandro Bastoni, tout en parcourant le terrain avec le genre d’énergie illimitée qui ferait même Gini. Wijnaldum bâille.

Un homme fait sur mesure pour jouer de la guitare électrique dans la machine de football heavy metal de Klopp est en train de devenir le maestro dynamique du milieu de terrain au cœur d’une jeune équipe italienne passionnante qui semble bien placée pour assurer la gloire continentale l’été prochain.

En fait, Barella n’est peut-être qu’une série de buts pour s’imposer comme l’un des meilleurs footballeurs polyvalents d’Europe.

Son énergie est ce qui élève chaque équipe au niveau suivant. Cela me rappelle Modric et à quel point son énergie et son rythme de travail pourraient améliorer l’équipe. Juste Barella étant plus jeune et plus agressive.

J’aime aussi Berardi. Il est beaucoup plus dangereux en tant que buteur en 433. Nécessaire à l’avant imo

– OiM (@ OIM_22) 16 novembre 2020