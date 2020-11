La cible estivale phare de Newcastle est en difficulté – .

in

L’Inter Milan a fait appel à Arturo Vidal pour les aider à progresser en Ligue des champions. Au lieu de cela, la signature estivale de Barcelone a peut-être aidé à éliminer l’équipe d’Antonio Conte en phase de groupes.

Peu de temps après que le patron de Nerazzuri ait rendu hommage à ce qu’il ressentait comme une nouvelle maturité de son ancien talisman de la Juventus, Vidal a rappelé inopinément son mode d’autodestruction.

Avec une place dans le deuxième tour de la première compétition de clubs d’Europe glissant entre les doigts de l’Inter, Vidal aurait difficilement pu choisir un pire moment pour révéler ses sentiments à propos de VAR.

L’Inter était déjà un but à domicile contre le Real Madrid lors d’un affrontement crucial en Ligue des champions mercredi lorsque Vidal a montré les dents et a crié au visage de l’arbitre Anthony Taylor.

La raison de la fureur de Vidal? Il pensait qu’on lui avait refusé une peine de pierre. En vérité, le rebelle Taylor n’avait pas besoin de VAR pour réaliser que ce n’était pas un coup de pied.

Vous avez la merde sur VAR à regarder et toujours rien! Vidal aurait dit (Marca).

Le carton rouge qui en a résulté était une punition appropriée après une démonstration de pétulance d’un jeune de 34 ans.

À dix hommes, l’Inter a finalement été balayé par un Real impitoyable et regarde maintenant le canon d’une deuxième sortie de phase de groupes successive de la Ligue des champions.

Et alors que de nombreux fans de Newcastle United pleurent toujours la mort d’une prise de contrôle soutenue par l’Arabie saoudite, la dernière perte de discipline de Vidal devrait amener les supporters à émettre un soupir de soulagement tout-puissant.

Mundo Deportivo a déclaré cet été que le double vainqueur de la Copa America pourrait être la première de nombreuses signatures de marque dans une nouvelle ère passionnante de propriété à St James ‘Park.

À son apogée à la Juve et au Bayern Munich, Vidal était l’un des milieux de terrain les plus complets de la planète. Un vainqueur de balle belligérant, un meneur de jeu immaculé et un prédateur de pénalité roulé dans un cadre de 5 pieds 11 pouces fortement tatoué.

Pour reprendre les mots d’Andres Iniesta, Vidal est «techniquement très doué» et un «grand joueur» avec une récolte de trophées remarquable.

Mais, comme il l’a rappelé à tout le monde au San Siro, il peut aussi être un handicap. En 12 matchs pour l’Inter, Vidal a plus de cartons rouges que de buts.

Peut-être que l’ancien international néerlandais Jan Mulder l’a mieux dit lors d’une conversation avec Voetbal Krant: «C’est quelque chose pour un samedi après-midi quelque part dans une division inférieure. Mais cela coûte à Inter des dizaines de millions. Comment pouvez-vous être stupide? Ce n’est pas non plus la première fois. »

À moins que Vidal ne puisse contrôler son tempérament fougueux, il est peu probable que ce soit le dernier non plus.

