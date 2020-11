La cible de 30 millions de livres sterling de West Ham continue de se débattre – .

Annayaké 24H Sérum Hydratation Continue Contrôle Brillance 30ml

Annayaké 24H Hydratation Sérum Hydratation Continue 30ml est un sérum qui booste l'hydratation de la peau pendant 24h, tout en lui offrant un fini velouté . Enrichi en extrait de riz et en acide hyaluronique, le Sérum Hydratation Annayaké repulpe l'épiderme et votre peau est plus belle et éclatante.