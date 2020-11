La cible d’Arsenal, Leeds et Klopp était en feu plus tôt dans la journée – .

in

Photo par Alex Pantling / Getty Images

Le prodige de lecture Michael Olise, qui serait recherché par Liverpool, Everton, Arsenal, Leeds et Wolves, a livré un spectacle magistral plus tôt dans la journée.

TEAMtalk a déjà révélé que les cinq clubs de Premier League susmentionnés lorgnent le joueur de 18 ans, tandis que Chelsea et Manchester City sont également intéressés.

En outre, TEAMtalk mentionne que des géants européens tels que le Borussia Dortmund, le RB Leipzig, Monaco et Naples suivent également le milieu de terrain offensif.

Lors de la victoire 3-1 de Reading contre Bristol City plus tôt dans la journée, l’adolescent a déchiré les Robins.

Comme le montre SofaScore, Olise a enregistré six énormes passes clés, dont l’une lui a valu une aide.

Photo de James Williamson – AMA / Getty Images

Le Français a également réalisé cinq centres réussis et enregistré quatre passes à longue distance réussies sur six tentatives.

De plus, la starlette de Reading a remporté six duels au sol et trois coups francs de Bristol City en aidant son équipe à récolter les trois points.

Après ses exploits lors du coup d’envoi précoce d’aujourd’hui, Olise a maintenant deux buts et cinq passes décisives à montrer pour ses efforts cette saison en 14 matches de championnat.

Photo de Warren Little / Getty Images

Cela fonctionne à une implication de but tous les deux matchs, ce qui est génial pour un joueur de son âge.

TEAMtalk a également déclaré qu’il ne lui restait plus que 18 mois sur son contrat, il sera donc intéressant de voir où il aboutit.