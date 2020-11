La cible annoncée de Southampton en janvier rêve de jouer pour Liverpool – .

in

Il ne faudra pas longtemps avant que ces vieilles blagues fatiguées soient dépoussiérées et répétées, il est donc préférable que nous exposions simplement les faits – ou les faits rapportés, si vous voulez.

Southampton veut faire signer Marco Kana d’Anderlecht, selon Calciomercato. Et, compte tenu du profil du joueur et de l’histoire des Saints en ce qui concerne la signature de jeunes prometteurs, c’est certainement crédible.

Une chose qui ne peut être contestée, cependant, est l’identité du club de rêve de Kana. Oui, vous l’avez deviné, c’est Liverpool.

Donc, si un jeune demi-centre talentueux passe de la Belgique à l’Angleterre pendant la fenêtre de transfert de janvier, vous n’avez pas besoin d’être Derren Brown pour prédire la réaction qui suivra inévitablement.

Liverpool a déjà attaqué les Saints d’innombrables fois – pour Sadio Mane, Rickie Lambert, Adam Lallana, Nathanial Clyne, Virgil van Dijk et Dejan Lovren.

Et si Kana est à la hauteur de ces comparaisons «très flatteuses» avec son entraîneur d’Anderlecht Vincent Kompany à St Mary’s, il ne faudra sûrement pas longtemps avant que Liverpool revisite un terrain de chasse familier.

«Plus tard, j’aimerais d’abord jouer à l’étranger dans un club supérieur ou inférieur. Et puis dans les meilleures équipes anglaises, de préférence dans le top 5 anglais », a déclaré l’international belge U21 à Walfoot.

«Actuellement, je préfère Liverpool. Ils dominent vraiment tout. »

Alors que Southampton cherche désespérément à se débarrasser de son étiquette de « club de vente », il est plus facile à dire qu’à faire.

Et dans Ralph Hasenhuttl, les Saints ont un entraîneur qui est parmi les meilleurs du secteur lorsqu’il s’agit de transformer des jeunes prometteurs en talents d’élite prêts à être vendus pour un bénéfice substantiel.

Il est trop tôt pour commencer à se demander comment Kana s’intégrerait dans les plans de Liverpool. Il n’est même pas encore un joueur de Southampton.

Mais comme Van Dijk, Mane et Lovren avant lui, Kana se sent comme la marque de fabrique des Saints – jeune, talentueux, techniquement doué et susceptible d’être vendu s’il dépasse la côte sud.

