La Chronique des Bridgerton saison 2 : date de sortie, intrigue de la série Netflix

La saison 2 de la série fantastique La Chronique des Bridgerton de Netflix sera lancée dans moins de trois mois, et il semble que l’intrigue ne se concentrera pas uniquement sur Anthony Bridgerton. Le producteur exécutif a confirmé qu’Eloïse et Pénélope seront présentes dans les prochains épisodes.

La Chronique des Bridgerton est un drame historique romantique et fantastique produit par Shonda Rhimes et créé par Chris Van Dusen, inspiré de la saga de romans du même nom écrits par Julia Quinn pour Netflix. Les huit premiers épisodes de la série ont été diffusés pour la première fois à Noël 2020, et la deuxième saison devrait arriver sur la plateforme de streaming dans un peu plus de deux mois.

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton sortira le 25 mars sur Netflix

Les fans de La Chronique des Bridgerton attendaient initialement la saison 2 pour la fin de l’année 2021, mais la série a vu sa première retardée en raison de la crise sanitaire mondiale qui sévit actuellement dans le monde, et notamment dans les séries télé. Ce n’est qu’au printemps de l’année dernière que les acteurs et l’équipe ont enfin pu retourner sur le plateau pour tourner les épisodes suivants.

Il convient de noter que la production du drame à succès a également été affectée par les protocoles de sûreté et de sécurité sur le plateau de tournage. Une série d’événements liés à la covid-19 a temporairement interrompu le tournage, mais celui-ci a pu être achevé à temps au cours des derniers mois de 2021.

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton sera tout aussi passionnante que le premier épisode. L’adaptation télévisée Netflix, tout en concentrant ses premiers épisodes sur Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) et sa romance avec le duc d’Hastings Simon Basset (Regé-Jean Page) jusqu’à leur mariage, la saison 2 portera son attention sur le frère aîné de la famille, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

Les fans de La Chronique des Bridgerton verront Anthony chercher sa moitié en amour cette fois-ci, et il la trouvera en Kate Sharma (Simone Ashley). Et si ces deux-là seront les personnages principaux de cette nouvelle histoire, selon le producteur exécutif Chris Van Dusen, deux autres personnages seront également à l’honneur avec des histoires intéressantes liées au marché dit du mariage.

Eloise et Penelope seront impliquées dans des situations compliquées dans la saison 2

Il s’avère que dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton qui débute le 25 mars, Eloise (Claudia Jessie), la sœur d’Anthony, est obligée de se rendre disponible pour les prétendants, malgré son dédain pour le processus de recherche du partenaire idéal. Mais les choses ne seront pas faciles pour elle, car c’est un personnage qui n’aime pas qu’on lui dise quoi faire, a confirmé Chris Van Dusen.

La situation sera également compliquée pour Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Le producteur a expliqué que dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, maintenant que tout le monde sait qu’elle est l’auteur de la colonne des potins, en tant qu’écrivain et femme de la société, elle va avoir de sérieux problèmes car elle est prise entre deux mondes. On la verra naviguer dans une romance avec le jeune frère d’Anthony, Colin (Luke Newton) ?

Pour rappel, la saison 1 de La Chronique des Bridgerton est dispo en streaming sur Netflix.