La Chine lance une ambitieuse mission de rover Tianwen-1 sur Mars

La première mission de la Chine sur Mars est en route vers la planète rouge.

le Mission Tianwen-1 lancé au sommet d’une fusée du 5 mars depuis le centre de lancement de satellites Wenchang sur l’île de Hainan ce matin (23 juillet) à 12 h 41 HAE (4 h 41 GMT).

Tianwen-1 se compose d’un orbiteur et d’un duo atterrisseur / rover, une combinaison d’engins qui n’avaient jamais été lancés ensemble vers la planète rouge. L’ambition de Tianwen-1 est particulièrement frappante étant donné qu’il s’agit du premier coup d’envoi de la Chine dans une mission complète sur Mars. (La nation a lancé un orbiteur de la planète rouge appelé Yinghuo-1 en novembre 2011, mais le vaisseau spatial a volé sur le dos de la Russie. Mission Phobos-Grunt . Et ce lancement a échoué, laissant les sondes piégées en orbite terrestre.)

« Tianwen-1 va mettre en orbite, atterrir et relâcher un rover du premier coup, et coordonner les observations avec un orbiteur », ont écrit les membres de l’équipe dans un article récent sur l’astronomie de la nature décrivant les principaux objectifs de la mission. « Aucune mission planétaire n’a jamais été mise en œuvre de cette manière. En cas de succès, cela signifierait une avancée technique majeure. »

Prendre la mesure de Mars

Si tout se passe comme prévu, Tianwen-1 arrivera sur la planète rouge en février 2021. Le couple atterrisseur / rover touchera la surface martienne deux à trois mois plus tard quelque part dans Utopia Planitia, une grande plaine de l’hémisphère nord de la planète. qui a également accueilli la NASA Terres Viking 2 en 1976.

Le rover à énergie solaire passera ensuite environ 90 jours martiens, ou sols, à étudier en détail son environnement. (Un sol est environ 40 minutes de plus qu’un jour de la Terre.) Il le fera avec six instruments scientifiques différents, que l’article d’astronomie de la nature identifie comme la caméra multispectrale, la caméra de terrain, le radar d’exploration souterraine de Mars-Rover, le détecteur de composition de surface de Mars, Détecteur de champ magnétique de Mars et moniteur de météorologie de Mars.

L’orbiteur finira par s’installer sur une orbite elliptique polaire qui le mènera aussi près de la surface martienne que 165 miles (265 kilomètres) et aussi loin que 7 456 miles (12000 km). Le vaisseau spatial relèvera les informations du rover et collectera ses propres données scientifiques à l’aide de sept instruments scientifiques: deux caméras, le radar d’exploration souterraine en orbite autour de Mars, le spectromètre de minéralogie de Mars, le magnétomètre de Mars, l’analyseur d’ions et de particules neutres de Mars et l’analyseur de particules énergétiques de Mars. .

L’atterrisseur ne fera apparemment aucun travail scientifique de fond, servant de système de livraison au rover. En passant, cet explorateur à roues fait pencher la balance à environ 530 livres. (240 kilogrammes), ce qui le rend deux fois plus lourd que la ligne de rovers Yutu explorant la lune .

Dans l’ensemble, Tianwen-1 vise à prendre la mesure de Mars de différentes manières.

« Plus précisément, les objectifs scientifiques de Tianwen-1 comprennent: (1) cartographier la morphologie et la structure géologique, (2) étudier les caractéristiques du sol de surface et la distribution de la glace d’eau, (3) analyser la composition du matériau de surface, (4 ) pour mesurer l’ionosphère et les caractéristiques du climat et de l’environnement martiens à la surface, et (5) pour percevoir les champs physiques (électromagnétiques, gravitationnels) et la structure interne de Mars », ont écrit les membres de l’équipe de la mission dans l’article Nature Astronomy.

Le journal expliquait également le nom de la mission: Tianwen signifie «questions au ciel», et il a été tiré du titre d’un poème de Qu Yuan, qui a vécu d’environ 340 à 278 avant notre ère.

L’été de Mars

Tianwen-1 était la deuxième mission sur Mars à décoller au cours des quatre derniers jours.

Les Émirats arabes unis’ L’orbiteur Hope a été lancé dimanche (19 juillet) pour étudier l’atmosphère et le climat martiens, filant dans l’espace depuis le Japon au sommet d’une fusée H-2A. Comme Tianwen-1, Hope (également connue sous le nom de mission Emirates sur Mars) est historique: c’est la première mission interplanétaire jamais développée par un État arabe.

Et l’été de Mars n’est pas encore terminé. Le prochain rover Mars de la NASA, le 2300 lb. (1040 kg) Persévérance, devrait décoller le 30 juillet.

Cet amas de lancements est dicté par la dynamique orbitale; La Terre et Mars s’alignent correctement pour des missions interplanétaires pendant quelques semaines seulement une fois tous les 26 mois. (Le rover européen-russe ExoMars était censé rejoindre la soirée de lancement cet été, mais il a souffert de problèmes techniques et il faut maintenant attendre 2022 .)

La persévérance, la pièce maîtresse des 2,7 milliards de dollars Mission Mars 2020 , cherchera des signes de vie ancienne à l’intérieur du cratère Jezero de 45 km de large, qui abritait un lac et un delta fluvial il y a des milliards d’années. Perseverance fera également d’autres travaux, notamment la collecte et la mise en cache d’échantillons pour un futur retour sur Terre. Mars 2020 fera également la démonstration de nouvelles technologies, telles que le premier hélicoptère à voler des cieux extraterrestres et un appareil conçu pour générer de l’oxygène à partir de l’atmosphère martienne dominée par le dioxyde de carbone.

Ces trois missions devraient arriver sur la planète rouge en février 2021. Ainsi, lorsque l’été de Mars se terminera, nous aurons encore un hiver de planète rouge à espérer.

Mike Wall est l’auteur de « Out There » (Grand Central Publishing, 2018; illustré par Karl Tate), un livre sur la recherche de la vie extraterrestre. Suivez-le sur Twitter @michaeldwall. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.