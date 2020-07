La Chine lance 3 satellites en orbite, dont un «  œil de homard  » pour chasser la matière noire

La Chine a lancé un trio de satellites en orbite samedi 25 juillet pour des missions distinctes pour étudier la Terre, chasser la matière noire avec un «œil de homard» aux rayons X et collecter des données commerciales.

Une fusée Long March 4B a lancé avec succès le satellite d’observation de la Terre Ziyuan III 03 et deux autres charges utiles depuis le centre de lancement de satellites de Taiyuan, dans la province septentrionale de Shanxi. Le décollage a eu lieu à 11 h 14, heure de Beijing.

La vidéo du lancement a montré des débris pleuvant de la fusée pendant le décollage, mais l’événement (dans lequel les tuiles d’isolation tombent du booster) est normal. Les images des réseaux sociaux ont également montré des débris de la fusée qui était tombé dans le district de Yunyang de la ville de Shiyan, Hubei, selon le journaliste spatial Andrew Jones.

Ziyuan III 03, la principale charge utile de la mission, est un satellite de cartographie terrestre à haute résolution conçu pour capturer des images 3D et des observations multispectrales, selon un rapport de CCTV.

En relation: Dernières actualités sur le programme spatial chinois

Une fusée chinoise Long March 4B décolle du centre de lancement de satellites de Taiyuan dans la province de Shanxi. La fusée transportait le satellite de cartographie terrestre Ziyuan III 03 et deux autres satellites pour chasser la matière noire et collecter des données. (Crédit d’image: HELMET)

La fusée transportait également deux autres petits satellites développés par Shanghai ASES Spaceflight Technology Co. Ltd., l’un pour rechercher la matière noire et l’autre construit pour «l’acquisition de données commerciales», selon CCTV.

Dans une déclaration traduite, la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) a déclaré que l’un des satellites est un vaisseau d’astronomie à rayons X qui dispose d’une « technologie bionique oeil de homard » pour chasser la matière noire. Selon SpaceNews, le satellite s’appelle NJU-HKU No.1 et est une expérience menée par l’Université de Hong Kong et l’Université de Nanjing pour rechercher des signaux de matière noire.

Les conséquences du lancement de la Longue Marche 4B de Ziyuan-3 (03) et de deux petits sats hier. Épave trouvée dans le district de Yunyang de la ville de Shiyan, Hubei. Source: nouvelles du soir Shiyan https://t.co/fQIMq4yFF3 pic.twitter.com/pRDX5Vi0Mt26 juillet 2020

Les responsables du CASC ont déclaré que le troisième satellite est le dernier ajout à la constellation «Apocalypse» pour tester les technologies clés pour un Internet des objets basé dans l’espace. La constellation de l’Apocalypse est un projet de Beijing Guodian Gaoke Technology Co. Ltd., a rapporté SpaceNews.

Le lancement de samedi a suivi de près la mission phare de la Chine Tianwen-1, qui a lancé le premier rover Mars du pays vers la planète rouge le 24 juillet. Island, arrivera sur Mars en février 2021.

Une fusée chinoise Long March 4B décolle du centre de lancement de satellites de Taiyuan dans la province de Shanxi. La fusée transportait le satellite de cartographie terrestre Ziyuan III 03 et deux autres satellites pour chasser la matière noire et collecter des données. (Crédit d’image: China Central Television (CCTV))

Envoyez un e-mail à Tariq Malik à [email protected] ou suivez-le @tariqjmalik. Suivez-nous sur @Spacedotcom, Facebook et Instagram.