La chasse au tueur de Golden State – / Film

Je m’en irai dans le noir, Michelle McNamaraLe vrai livre de crime effrayant sur le Golden State Killer fait maintenant l’objet d’une série documentaire sur HBO. Réalisé par Liz Garbus, la série en six parties couvre à la fois les crimes du tueur, qui ont eu lieu en Californie dans les années 1970 et 1980, mais aussi l’enquête obsessionnelle de McNamara avant sa mort soudaine.

Je vais m’en aller dans l’obscurité Bande-annonce

Dans les années 1970 et 1980, un personnage connu sous le nom de East Area Rapist, puis appelé The Golden State Killer, a terrorisé la Californie. Les crimes sont restés non résolus et ont attiré l’attention de Michelle McNamara, une vraie blogueuse criminelle, et l’épouse du comédien Patton Oswalt. McNamara était en train d’écrire un livre sur l’affaire, mais n’a pas pu terminer le livre avant sa mort en 2016. Voici plus de détails:

Le blog de McNamara sur les crimes non résolus, True Crime Diaries, a fait la chronique de son obsession et a conduit à un long article sur l’affaire pour Los Angeles Magazine, qui l’a amenée à décrocher un contrat de livre majeur. Engagée à résoudre l’affaire, la recherche d’investigation l’a épuisée, et elle est devenue de plus en plus en proie à des pensées sombres et à un sentiment croissant d’angoisse. Les exigences d’équilibrer sa dépendance autoproclamée à son travail avec sa vie de famille ont entraîné McNamara dans des directions concurrentes et elle est devenue de plus en plus dépendante des médicaments sur ordonnance pour gérer ses angoisses grandissantes. Après une série de nuits blanches et de cauchemars déchirants, McNamara est tragiquement morte d’une surdose accidentelle dans son sommeil avec son manuscrit inachevé.

Après la mort de McNamara, Oswalt s’est tourné vers Paul Haynes et Billy Jensen pour aider à terminer le livre, ce qu’ils ont fait. Le livre est devenu un best-seller. Peu de temps après la publication du livre, l’ancien officier de police Joseph James DeAngelo a été arrêté en tant que suspect dans l’affaire.

L’enquête de McNamara fait maintenant l’objet de cette nouvelle série de docu HBO. Je m’en irai dans le noir est décrit comme «une histoire policière racontée dans les propres mots de McNamara, à travers des enregistrements originaux exclusifs et des extraits de son livre lu par l’actrice Amy Ryan. La série s’appuie sur de nombreuses images d’archives et des fichiers de police ainsi que de nouvelles interviews exclusives avec des détectives, des survivants et des membres de la famille du tueur pour tisser ensemble une image d’une enquête complexe et imparfaite. C’est un document effrayant d’une époque où les victimes avaient souvent trop honte pour s’exprimer et où les délits sexuels étaient minimisés dans la presse et dans la salle d’audience. Faisant écho à l’écriture de McNamara, la série donne la parole aux victimes et leurs expériences témoignent du coût humain considérable de cette affaire vieille de plusieurs décennies. »

J’ai lu le Je m’en irai dans le noir livre, et l’a trouvé vraiment énervant. L’approche ici, couvrant à la fois les crimes et l’enquête de McNamara, fait écho à celle du livre, et je suis très curieux de voir comment tout cela se déroule. Je m’en irai dans le noir premières sur HBO 28 juin.

