La charge d’Alberto à Luna dans la finale de «MasterChef 8»; mais ensuite il y a eu un baiser et ils ont confirmé la relation

D’après la relation de Jorge Brazález et Miri Pérez-Cabrero dans la cinquième édition de «MasterChef», il semble que Il est déjà courant qu’un couple formé quitte la cuisine, comme cela se passerait dans le sixième avec les maires. Dans cette huitième édition, Luna a toujours été clair que le programme ne s’est pas passé sans Alberto main dans la main.

Cobra d’Alberto à Luna, dans ‘MasterChef’

Tout au long de la saison, ses bêtises ont été constantes, allant même jusqu’à le mettre mal à l’aise à certaines occasions. Il semblait qu’ils étaient ensemble et Luna voulait le crier aux quatre vents, mais Alberto a nié et laissé les téléspectateurs dans un océan de doute. Dans le test en plein air de la finale tenue à El Bohío, les deux ont eu un moment d’intimité dans lequel elle a avoué la raison pour laquelle l’un des deux devrait être dans le combat final: « Parce qu’il doit y avoir eu un baiser «

Cela dit, Alberto a défié Luna en disant « Essayez-le » à plusieurs reprises, donc elle a fini par se jeter sans s’attendre à ce qu’il recule. « Le cobra! Je le savais! »le candidat a crié quelque peu gêné. Cependant, est arrivée Esther, la gagnante de «MasterChef Junior 5» et a commencé à poser des questions sur la sauce. Jordi Cruz a avoué au petit cuisinier que les deux requérants avaient quelque chose de moitié, ce à quoi Alberto a qualifié: « Un peu plus de la moitié. À ce stade, oui. »

Et à la fin, il y a eu un baiser

Baiser entre Luna et Alberto dans 'MasterChef'

En arrivant à la grande bataille finale dans laquelle aucun d’entre eux n’a participé, Samantha Vallejo-Nágera les a interrogés sur leur relation, et il a surpris tout le monde en disant que « les choses vont, vont de l’avant ». Par conséquent, tous d’anciens candidats, finalistes et jurés ont commencé à crier « Kiss! », réalisant l’une des scènes les plus attendues de ceux qui voulaient que cette relation se concrétise: le baiser entre Luna et Alberto.